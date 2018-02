Isabelle Carré vient aujourd'hui parler d'un livre qui parle d'elle petite et qui nous offre une autre image d'elle-même. D'où la réflexion : connaît-on vraiment bien son entourage ?

Nagui : Tom Villa, est ce que vous avez bien compris pourquoi on recevait Isabelle Carré ?

Tom Villa : Oui Nagui, on reçoit Isabelle Carré pour son livre "Les rêveurs" où Isabelle vous nous parlez de vous. Mais pas vous comme on vous connait à l'écran ou en interview. Non vous comme vous étiez petite. Nous on vous voyait comme dans toutes les interviews à base questions trop longues de Nagui et de réponses coupées… Bref on vous voyait Radieuse, solaire… Et puis après la lecture de votre livre, on se dit merde, faut vraiment pas se fier aux apparences !

Du coup, ça m’a remis tout mon entourage en cause et en question. Qui est le vrai Daniel Morin ? Qui se cache derrière ce physique d’ours mal léché… Un peu bougon, souvent ronchon et continuellement alcoolisé ? Que fait le vrai Daniel Morin dans la vraie vie ? Obligé de continuer à boire pour garder un statut social ! Alors que dans la vie, il déteste l’alcool ! Obligé de trouver que tout est de la merde ! Obligé de dire des horreurs juste pour garder un peu le tête haute. Alors que dans l’intimité, Daniel n’est qu’amour ! Certes avec du poil autour mais… Il regarde Plus Belle la Vie, adore Christophe Maé et lis même les livres de Marc Lévy en cachette !

Et Leïla ?! Qui se cache derrière cette personne sérieuse et érudite ? N’a t elle pas envie de se détendre sur la plage parfois ? Assurément oui ! Obligé de cacher son Closer dans un Deplhine de Vigan pour ne pas se faire griller ! Et pour nos amis auditeurs qui ont un peu le compas dans l’œil, c’est vraiment très dur à réaliser ! Faire rentrer un 21, 29,7 dans un format 13 / 20 C’est très dur ! Sauf si vous êtes adepte de l’origami ou du papier découpé ! Mais imaginez un porno entre une asiatique et un … Bref vous avez l’image ! Leïla, elle qui a toujours les oreilles qui sifflent tel un dauphin au Marineland. Qui incarne la classe, l’information et le sérieux les Week-end sur France 2... Dans la vie, elle aussi regarde Yahoo insolite et rigole quand un sanglier rentre dans un centre commercial pour faire irruption chez le coiffeur de la galerie marchande !

Et Guillermo Guiz ? Alors ce qui est bien avec Guillermo, c’est que c’est le même dans la vie que dans ses chroniques !

Mais Nagui… ? Qui est il vraiment ? Un amoureux de la musique comme il le laisse paraitre tous les soirs sur France 2 ? Certainement pas ! Lui sa vraie passion, contrairement à ce qu’il veut nous faire croire à la radio… C’est la mode !

Et moi le 1er, qui suis je vraiment ?Un garçon très cultivé et adepte de l’humour à l’anglaise comme je le laisse paraître à cette antenne… Que neni ! Quand on me dit Nathalie Baye, je crois que c’est une information et j’attends de savoir pourquoi ? Mélanie Doutey, je la comprends, mais de qui ? Et est ce que Isabelle Carré peut tourner en rond ? Bref vous voyez il ne faut pas se fier aux apparences

Et ça doit être la 5ème fois que vous venez dans la Bande Originale, mais après ce livre, c’est comme si c’était la 1ère, bonne émission !