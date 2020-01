Tom Villa, expert en rock et fan de notre invité Jean-Louis Aubert fait un petit historique des fans...

Je suis comme un fou ! Jean Louis Aubert, voilà ce que c’est un Rocker Français ! Même si… Bah la probabilité, que l’un des meilleurs Rocker, s’appelle Jean-Louis… C’est pas pour faire du racisme au prénom, mais sur le papier, Jean Louis, t’as plus envie de lui acheter des rillettes que des albums...

Et en plus, lorsque, comme Jean-Louis tu as fait partie d’un des groupes les plus mythiques en France… Pendant 30 ans, on lui a posé la question « Alors quand est ce que vous reformez Téléphone ? » Et ça y est il l’a fait, ça s’appelait les « Insus ». Et du coup pendant 30 ans on va lui demander, « Alors quand est ce que vous reformez les Insus ?

Jean Louis, c’est un artiste à l’ancienne ! Alors attention quand je dis à l’ancienne, ça n’a rien de péjoratif du tout ! Je suis votre 1er fan ! Enfin techniquement non… En vrai je dois être le 853 millième fan... Bah c’est pas de ma faute, l’année de ma naissance, ça faisait déjà 3 ans que Téléphone était séparé ! C’est ça qui fout les boules d’ailleurs… Moi les seuls artistes dont je peux dire que je suis le 1er fan, c’est Jordy ou Willy Denzey... Génération de merde !

Bah tient justement, on peut en parler 2 secondes des fans ? Parce que vu que Jean-Louis il a gngn…. 4 ans ! Il a démarré sa carrière en gngngn….16…. Il a vu l’évolution des fans… Un fan il y a 40 ans et un fan aujourd’hui ça n’a rien à voir ! Les fans avant quand ils voulaient t’envoyer un petit mot, c’était pas le truc le plus écolo de la terre, mais bordel ils étaient motivé ! Fallait prendre :

une feuille

un stylo

une enveloppe

ouvrir les pages jaunes

trouver l’adresse de la maison de disque de Jean Louis

acheter un timbre

et aller à la boite au lettre la plus proche pour poster ta lettre !

Donc avant de se dire que Jean-Louis Aubert allait lire ta lettre… L’adage, « tant qu’il y a de la vie à de l’espoir » avait vraiment du sens... Alors qu'aujourd’hui, comme on dit sur Twitter « Tant qu’il y a de la batterie, il y a des insultes ! » Mais c’est le gros problème de notre génération à nous ! On fait des storys, on montre des bouts de notre vie, on demande aux gens de nous aimer, de nous suivre, et on est étonné qu’il nous tape dans le dos dans la rue… On leur demande leur avis et après on est étonné quand il nous le donne… Mais tout à changé aujourd’hui…. Aujourd’hui c’est facile de dire que Coldplay ou les BTS ils ont vendu toutes les places d’un Stade de France en 12 min… Mais y a 40 ans, pour être sur d’avoir une place, fallait poser une 1/2 journée pour aller être le premier à la FNAC… T’arrivais Fnac des Champs Elysées, la queue elle démarrait à Concorde. Donc imagine si t’avais 80.000 personnes qui faisaient une seule et même queue, pour tout vendre il fallait techniquement 3 jours ! 80.000 personnes, d’un seul coup, ça fait plaisir à personne… A part à la CGT…

Bref Jean-Louis je vous pose pas la question qui… Mais… vous m’avez très bien compris… Je serai là, j’aurai un t-shirt avec marqué JEAN LOUIS FOREVER et un pot de rillettes !