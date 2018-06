Tom Villa avoue quelque chose ce matin...il n'a jamais vu Dirty Dancing!

Un film sur la danse… On se dit la vérité ? Les films de danse, ce n’est pas ma spécialité ! Je vais même aller plus loin, même si on risque de perdre des auditeurs au passage mais je n’en ai rien à foutre. Je n’ai même jamais vu Dirty Dancing ! Voilà, la bombe est lâchée ! Oh ça va ! Ça peut arriver à tout le monde de louper un truc important… Demandez à François Fillon… il sait de quoi je parle ! Oui, je n’ai jamais vu Dirty Dancing ! Et pourtant, ce n’est pas faute de le voir passer à la télé…Il repasse toutes les semaines sur la TNT ! Entre 2 épisodes des Simpson et 3 Julie Lescaut… Mais c’est le genre de film sur lequel tu tombes, mais il reste 10 min avant la fin du film… « Et tu fais ah merde, y avait Dirty Dancing sur Chérie 25… Mais j’ai Chérie 25 moi ? »

Donc, je n’ai jamais vu Dirty Dancing, mais la scène du porté, je l’ai vu 200 fois ! D’ailleurs les filles… Dès que vous avez vu bu 2 verres, et qu’il y a « Time of my life » qui passe dans un bar… Arrêtez de vouloir refaire le porté ! Ça ne sert à rien, dans le film, l’actrice elle pèse 38 kilos avec la robe… toi t’es en doudoune avec ton sac à main…Tu veux le refaire, avec un mec qui n’arrive même pas à porter une télé tout seul à un déménagement, et toi tu espères avoir de la grâce ? Tout ce que tu risques, c’est un rendez-vous chez le dentiste le lendemain ! A jeun tu sais que tu ne peux pas ! Mais après 2 verres, tu te dis « bah pourquoi pas, ça peut se tenter… » Et c’est marrant, à chaque fois que je dis, que je n’ai jamais vu Dirty Dancing, on me juge ! « Quoi, tu n’as jamais vu Dirty Dancing ?! »

Marina avait eu le même problème il y a quelques mois avec Tom Petty, où tu ne savais pas qui était Tom Petty… Mais je te rassure, personne ne sait qui est Tom Petty !