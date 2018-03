Tom Villa voit Michel Cymes et Nagui réunis. Il décide d'analyser leur relation...

J’avoue que je me pose la même question que vous… Autant Hélène Seuzaret, comédienne de profession, je comprends pourquoi elle vient chez nous…Mais Michel Cymes…

« Ce médecin minable qui exerce sans avoir de… » Qu’est-ce que vous m’avez écrit Nagui !! Je lis mal les hiéroglyphes ! « Diplôme » !

Excusez-moi je ne savais pas qu’un poisson, un vase et une vache, ça voulait dire « diplôme » !

Regardez-les avec Nagui…Les 2 vieux du Muppet Show sont réunis ! Pipo et Bimbo ! Nagui et Michel, c’est la version Gay de Jacquie et Michel ! Les meilleurs ennemis du Paf…Ou plutôt les pires amis…

Bah y a 15 jours Nagui, vous étiez en vacances, au ski d’après Instagram… A Courchevel d’après la Brigade Financière… Et Michel était au ski également, et comme par hasard on retrouve Michel Cymes reprendre le travail, il y a 10 jours… un bras en moins, les ligaments arraché après une chute à ski…

Coïncidence… Je ne pense pas…Nagui ayant repris la place de leader au classement des animateurs préférés des Français… Il préféra marquer de façon très forte sa place de number one en tentant d’intimider une bonne fois pour toute Michel Cymes…

Je tiens à signaler en revanche que l’accident de Schumacher, ce n’est pas de la faute de Nagui…Alors… qui se cache derrière les 2 animateurs les plus influents du Paf ?

Pourquoi tant de haine d’après vous ? Maintenant c’est la guerre ouverte !

Et que l’un dit que l’autre a un physique dégueulasse ! Et que l’autre traite de Nutella son rival !

La cour de récré… Avec les salaires d’un joueur du PSG !

Michel qui a d’ailleurs tout chamboulé chez les enfants ! Quand on était petit on jouait au docteur. Moi mon petit neveu il joue à Michel Cymes…