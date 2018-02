La promotion d'un film n'est pas un long fleuve tranquille et des drames peuvent éclater pendant la promotion d'un film. C'est ce que Vincent Desagnat s'apprête à vivre pour le film sur les aventures de Spirou. Avec la participation de Charlotte Gabris ?

Nagui : Tom Villa, est ce que vous avez bien compris pourquoi on recevait Géraldine Nakache et Vincent Desagnat ?

Tom : Pour "Spirou" avec on le rappelle : Thomas Solivérès, Alez Lutz, Ramzy Bedia, Christian Clavier et c’est tout !

Vincent : Et Charlotte Gabris aussi !

Tom : Oui bah on va pas commencer à citer les figurants ! On me dit qu’on a quelqu’un au standard qui veut intervenir.... Oui bonjour ?

Charlotte : Bonjour c’est Charlotte Gabris.

Tom : Bonjour, Charlotte, que puis je faire pour vous ?

Charlotte : Je voudrais parler à Vincent Desagnat.

Tom : Concernant ?

Charlotte : Concernant que je l’entend à la radio alors qu’il m’a dit qu’il était chez lui !

Tom : Parce que sur l’antenne de France Inter, Vincent, c’est un peu comme chez lui !

Charlotte : Est ce que tu te fous de moi Vincent ?!

Tom : Attendez, Charlotte, on va peut être faire un petit point pour nos auditeurs. Déjà préciser que vous êtes à l’affiche de Spirou, dont on parle aujourd’hui et que dedans vous jouez la sœur jumelle de Vincent.

Charlotte : Et justement ! Avec Vincent on s’était dit qu’on faisait toute la promo ensemble !

Tom : Ah… Et bah peut-être que y a eu un petit couac, et que Vincent n’était pas disponible aujourd’hui !

Charlotte : Bah si puisqu’il est chez vous !

Tom : Bah oui bien sur ! Et bah peut être que c’était vous qui n’étiez pas dispo ?

Charlotte :Bien sur que si je suis chez moi là ! A attendre comme une pauvresse que Vincent vienne prendre le café chez moi… J’attends depuis 9h30…

Tom : Ah bah oui là on va pas se mentir ça risque d’être compliqué. Parce que comme il est chez nous, il peut pas être chez vous !

Charlotte : Tu m’as menti Vincent ! Tu m’as dit : "T’inquiètes pas on va faire toute la promo tous les 2. Comme dans le film on est des jumeaux on ne se lâche pas !"

Tom : Mais vous savez Charlotte, la promo c’est comme la vie…

Charlotte : Oui et ? Ça veut dire quoi la promo c’est comme la vie ?!

Tom : La roue tourne Charlotte ! La promo c’est comme la vie, on rigole, on chante on danse et puis un petit matin, alors que la rosée vous mouille les pommettes, vous vous réveillez sans plus aucun espoir. Avec l’œil triste, tel un enfant qui aurait cassé son jouet de Noël un 26 décembre… Il va falloir être forte Charlotte ! Un petit mot à glisser peut être ?

Charlotte : J’ai mon dernier film qui s’appelle BlockBuster et qui est disponible sur Netflix…

Tom : Qui a Netflix autour de la table ? Personne ! Vous savez on est sur France Inter Charlotte ! Si vous aviez dit « il est disponible à la Bibliothèque Nationale », là oui tout le monde avait un abonnement ! Mais la Netflix… Vous avez peut être un code d’un ami ou d’un beau frère à nous donner pour qu’on puisse le regarder ?

Charlotte : Je vais vous donner le miens ! Mon mail identifiant c’est Chachaladéglingos@gmail.com

Tom : On ne se juge pas Charlotte, on a tous eu un mail d’ado qu’on a gardé bien trop longtemps !

Charlotte : Je l’ai fait la semaine dernière.

Tom : Ah pardon, et le mot de passe ?

Charlotte : Mot de passe

Tom : Oui justement votre mot de passe ?

Charlotte : Mot de passe, avec un M majuscule !

Tom : Merci Charlotte ! Un dernier mot pour Vincent Desagnat qui vous écoute ?

Charlotte : Enculé !

Tom : Merci Charlotte !

Charlotte : Je vais te crever !

Tom : Bonne journée à vous aussi ! Bah vous voyez Nagui, moi j’ai bien compris pourquoi on avait invité Vincent, mais à priori c’est pas le cas de tout le monde ! Bonne émission Vincent et surtout bon courage !