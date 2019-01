Tom Villa, est-ce que vous savez pourquoi ça va être un succès "Le Malade Imaginaire" ? Bah parce qu’un biopic sur Michel Drucker ça marche toujours… Le malade imaginaire ça a toujours été un succès. La pièce a été jouée la première fois en 1673. Michel avait 17 ans à l’époque !

Non plus sérieusement le thème est intemporel.

Un homme en parfaite bonne santé, qui se croit au plus haut point malade… Ça vous rappelle rien ?

Bah c’est nous tous quand on va sur le site Doctissimo !

On est bien… plutôt en forme,… peut être une petite rougeur dans le cou, mais rien de plus… On jette un œil à Doctissimo, on se rend compte qu’on a la malaria, le sida et un retour de typhus en même temps !

Parce que les symptômes, c’est facile de les avoir : petite fièvre, maux de gorge et les yeux qui piquent c’est à peu près les symptômes de base de toutes les maladies du monde…

Et ça m'a rappelé le malade imaginaire. Les gens lui disent "Mais t'as pas mal à la tête ?". Il répond ha si j'ai mal à la tête. Un autre lui dit "T'as pas mal aux yeux ?" il répond ben si j'ai mal aux yeux. Le mec part d'un rhume et il finit avec une brèche osteo méningée.

Moi j’adore me balader sur Doctissimo. Parce que dans la vie, j’aime bien avoir l’avis de ceux qui n’y connaissent rien… Donc j’adore Doctissimo et BFM TV !

C’est quand même dans ces deux endroits que sont rassemblés le plus grand nombre d’experts en rien…

« Donc Michel vous êtes GiletJaunologe, sophrologue et spécialiste de la réflexion plantaire à Poitiers et vous allez nous parler du conflits Israélo-Palestinien ! »

Non puis le thème du malade imaginaire est intemporel. Bon c’est sûr qu’à l'époque les malades, les médecins c'était pas tout à fait comme aujourd’hui.

C’était plus proche du druide que de Georges Clooney dans Urgence… Une décoction tilleul-verveine-pissenlits, pour eux ça soignait la grippe pour nous c’est un thé dans un bar bobo…

En 1673 t'avais la peste mais tu pensais que c'était juste un petit rhume. Aujourd'hui, c'est l'inverse.

Et là on va prendre 2 minutes pour parler du Forum Doctissimo.

Tout le monde peut donner son avis sur tout en disant n'importe quoi. On dirait la version médicale des gilets jaunes.

Alors attention… Je dis pas que Doctissimo c’est pas bien… Je dis juste que celui qui va sur Doctissimo se soigner… ça doit être le même gars qui s’informe sur Le Gorafi… C’est bien mais c’est pas suffisant !

