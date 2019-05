Tom salue aujourd'hui la clarté du titre de la pièce "Le Crédit" qui ne trompe pas sur le contenu !

Très très bonne idée cette pièce « Le crédit » !

Je refais le pitch pour ceux qui arrivent à l’instant dans l’émission !

Un homme qui va voir son banquier pour obtenir un prêt. Le banquier refuse donc le client essaye de l’amadouer et finit par trouver un moyen pas banal pour obtenir son prêt.

On dira pas lequel sinon ça n’a aucun intérêt d’aller voir la pièce… Quoi que…

Après tout, ce qui est intéressant, ce n’est pas là où on va, mais la route qu’on prend ! Comme disait Dominique Chapatte dans Turbo !

Mais question ? Si le banquier lui refuse le prêt, pourquoi il a pas été voir Nagui ?

Au moins pour jouer à « N’oubliez pas les paroles » il gagne 20 000€ ça fait un apport !

Non mais c’est bien, un mec qui va voir son banquier pour lui demander un prêt…

D’où le titre : « le Crédit »… C’est bien trouvé comme nom !

Mais c’est bien les titres clairs où tu comprends tout de suite ce que tu vas voir !

Pardon mais, y a des titres de pièces de théâtre qui n’ont tellement rien à voir : « Le canard à l’orange » « Chapitre 13 » c’est vachement bien, mais si tu n’en as jamais entendu parler, tu tombes sur l’affiche, tu lis le titre, tu ne sais pas ce que tu vas voir !

Tu vois chapitre 13, tu te dis « je n’ai pas vu les 12 premiers, je pars de trop loin j’abandonne ! »

Alors que c’est pas compliqué de trouvé un titre qui résume bien !

Tu passes devant l’affiche de « Ma voisine ne suce pas que de la glace » c’est pas Cyrano, mais au moins tu te fais pas avoir sur la marchandise !

Moi ce que je trouve marrant, c’est de remarquer le postulat de départ qui aujourd’hui est comique, ne l’était pas hier !

On dit toujours en parlant de Molière, de Labiche, « Oh c’est fou, ça n’a pas pris une ride ». Et tant mieux !

Mais à l’inverse, si tu prends certaines pièces, et que tu imagines si elles étaient sorties plus tôt, elles auraient fait un four !

Là aujourd’hui « le Crédit » ça cartonne ! Mais y a 20 ans, votre pièce, elle ne marche pas !

Y a 20 ans, tu faisais un prêt pour acheter une maison, le prêt tu l’avais en 2 secondes ! T’avais un taux à 9% ! Quand tu signais le prêt on t’offrait une bouteille de champagne et une coupe de vaseline…

La pièce elle était pas drôle et elle durait 3 min !

Aujourd’hui t’achètes une maison, t’as un taux à 1,10, 1,20, c’est que t’as mal négocié !

Évidement que les banques elle sont plus méfiantes !

Et puis maintenant pour avoir un crédit tu passes une visite médicale !

Donc en plus de peut-être te voir refuser ton dossier, on va peut-être te trouver une saloperie !

On te refuse ton prêt, t’as pas la baraque, mais en plus t’as un petit coup de stress…

Donc un conseil à tous les hypocondriaques ! Restez locataires !

Pour ceux qui veulent demander un crédit : allez voir la pièce !

Vous aurez tous les trucs pour braquer le banquier ! En revanche les places sont payantes d’avance… Daniel Russo a lui aussi un crédit à rembourser !