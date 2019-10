Tom adore Xavier Dolan, il a plein de questions à lui poser, et autant de réponses !

Franchement je suis impressionné qu’on reçoive Xavier Dolan, il est quand même scénariste, producteur, réalisateur …

[Xavier Dolan] « Comédien, chanteur, interprète »

Ha oui d’accord, chanteur je savais pas. Si vous voulez nous chanter quelque chose là maintenant, allez y : 3, 4 !

[Xavier Dolan] « 5, 6, 7, 8 »

Oui c’est bien vous savez compter, mais si vous voulez chanter un petit truc… Allez-y !

[Xavier Dolan] « A Céline Dion »

Oui alors non ! On adore Céline ! Mais ça reste dans la tête toute la journée… On va oublier la chanson…

En revanche vous avez d’autres métiers inattendus ?

[Xavier Dolan] « Fonctionnaire »

Fonctionnaire, carrément, non mais je vous dis Xavier il sait tout faire, d’ailleurs Xavier t’sé qu’je suis genre ben fan de toi.

[Xavier Dolan] « Je sais pas, j’étais pas

préparé à cette imitation »

Ouais non mais pardon, c’est que je me suis senti chaud, je me suis dit « Allez pourquoi pas on le tente ! »

[Xavier Dolan] « Ho la la non ça c’est de la merde on recommence »

Que je recommence ? Ok !

Tu sais Xavier, je suis ben fan de toi ! J’ai vu tous tes movies… et franchement à chaque fois j’ai pris une grande claque dans la gueule…

Alors là c’était comment ?

[Xavier Dolan] « On apprend à faire la différence entre la présence, le charisme, le talent. »

Ha oui et moi vous diriez quoi sur mon jeu d’acteur ? Si par exemple admettons vous êtes dans un jury de festival, si vous deviez me donner un prix, là maintenant ce serait ?

[Xavier Dolan] « Le prix de la meilleure sandale »

Le prix de la meilleure sandale…

J’imagine qu’en québécois, c’est un compliment, merci.

Encore une fois vraiment vous m’impressionnez parce que vous avez déjà écrit et réalisé 8 films à seulement 30 ans.

[Xavier Dolan] « 20 ans »

Non Xavier, on sait que vous avez 30 ans c’est pas grave c’est encore très jeune.

[Xavier Dolan] « Ca m’a énormément blessé »

Mais non attendez 30 ans c’est super ! Vous voyez on a le même âge ça va c’est cool.

[Xavier Dolan] « J’ai une grande violence en moi »

OK…vous voulez que je dise que vous avez quel âge ?

[Xavier Dolan] « 4, 5 ans »

Alors là franchement c’est pas crédible, ça va se voir.

[Xavier Dolan] « Salut je m’appelle Xavier je vais à l’école j’adore l’école »

Ok rien à dire vous êtes un super acteur mais vous avez beaucoup trop de barbe pour un mec de 4 ans. Bon je suis désole, on n’a plus le temps de parler du film mais en ce qui concerne votre venue dans notre émission ça vous a plus ?

[Xavier Dolan] « Une des expériences les plus extraordinaires de toute ma vie »

Ah cool, et en vrai ?

[Xavier Dolan] « J’ai envie de me taper »

Alors bon courage !