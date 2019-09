Ce matin, Tom Villa tente de poser des questions à Florence Pernel mais il a déjà les réponses !

Florence Pernel bienvenue dans la Bande Originale !

On embrasse ceux qui écoutent à la radio et on fait aussi un coucou à ceux qui nous regardent en direct sur YouTube !

[Florence Pernel] « Depuis quand filme-t-on les gens à leur insu ? »

Comment ça à leur insu ? Vous étiez pas au courant que maintenant la radio était filmée ?

Je vous rassure, vous n’avez pas à vous en faire parce que vous êtes très bien et …

[Florence Pernel] « Qui en plus…

Gaulée comme une reine »

Je l’aurais pas formulé comme ça mais, oui. Physiquement vous vous plaisez Florence ?

[Florence Pernel] « J’en ai les larmes aux yeux »

Ca va le melon ?

[Florence Pernel] « On fait c’qu’on peut et comme on peut »

Alors Florence Pernel vous êtes bien sûr actrice…

[Florence Pernel] « Tu sais que je suis agent maintenant, je suis agent de stars »

Ho la vache, super imitation de Dominique Besnehard. Vous savez faire d’autres imitations ?

[Florence Pernel] « Denis Podalydès »

Ok super allez-y !

[Florence Pernel] « Mais ma chérie qu’est c’que tu deviens on t’a cherché partout ça fait quand même 7 ans que t’es partie.

D’accord, on dirait quand même vachement Dominique Besnehard ! Où est-ce qu’on peut vous voir sur scène faire ce spectacle, d’une seule imitation ?

[Florence Pernel] « La pizza Pino des Champs Elysées »

Et bah c’est super ! On va venir. Ça marche bien, y a du monde ?

[Florence Pernel] « On a commencé à 5 on a fini à 9 »

Ah oui si c’est pas mal… Et sans rentrer dans l’intime, ça va quand même financièrement en ce moment ?

[Florence Pernel] « Je me suis mise à vendre mes propres affaires »

