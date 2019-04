Tom fait le point sur les fausses idées qui opposent les Parisiens et les provinciaux...

Très très bonne idée !

C’est chouette de parler de ça, parce que ça permet de parler de la province…

La province, cette partie de la France méprisée par les Parisiens sauf en Juillet/Aout et les week-ends de pont !

La Province, cet endroit où il n’y jamais de bouchons… Sauf en Juillet / Aout et les week-end de pont à cause de ces connards de Parisiens !

Cette étendue étrange où le café ne coute pas 5€.

Cette partie de l’hexagone où l’on dit bonjour, quand quelqu’un vous dit bonjour (même si vous le connaissez pas !)

La Province, ce lieu où les voitures s’arrêtent pour laisser passer les piétons qui veulent traverser, même quand il n’y a pas de passage piétons et même si les personnes ne veulent pas traverser !

Cette contrée où quand il neige, bah il neige et on en fait pas des éditions spéciales sur BFM TV !

Et encore ça c’est que les points négatifs !

D’ailleurs j’aimerais bien qu’en province on arrête d’avoir du mépris pour les Parisiens !

Si on est à Paris, c’est qu’on n’a pas choisi !

Tu peux pas dire que vivre dans 17m2 c’est un choix ! A Fort Boyard c’est une épreuve !

C’est incroyable d’ailleurs ce racisme anti parisien !

On dit toujours les Parisiens, ils aiment pas la Province, pardon ! C’est plutôt les Provinciaux qui n’aiment pas Paris

!

Bien sûr que la Province ce n’est pas que l’Amour est dans le pré où les Ch’tis à Las Vegas ou à Syphilis…

Mais y a un moment, montrez-nous vos bons éléments aussi ! Ou interdisez à tonton de faire de la Télé !

Souvent tu les entends les Provinciaux : « Oui… sous prétexte qu’ils ont tout et qu’on n’a rien… Mais pour qui ils se prennent ? Et nous aussi on a l’électricité… »

Mais arrêtons de se faire la guerre ! Aujourd’hui on est en 2019, tout le monde à la télé, internet, un téléphone.

On a tous une gare ou un aéroport pas loin de chez soi ! On peut commander n’importe qu’elle connerie à l’autre bout du monde qui arrive dans ta boite aux lettres en 48h !

Vous avez la mer ou la montagne, nous on a Montmartre et Paris Plage ! Ca va faisons un break !

Est-ce que pour une fois on peut un peu défendre les Parisiens s’il vous plait ?

Tous les Parisiens font toujours la gueule dans le métro !

Déjà ça c’est pas vrai, y en a qui sourient, y en a même qui chantent ! Ceux qui font la manche, y en n’a pas un qui fait la gueule !

Les Parisiens sont stressés !

C’est des conneries !

C’est pas le Parisien qui est stressé, c’est le banlieusard, qui est stressé de rater son RER pour rentrer chez lui…

Le Parisien il est détendu… Il a le métro, le bus, le tramway…

Quand y a plus, y a Taxi et Uber. Quand y a plus, y a Vélib et Trotinette. Et quand y a plus, t’insultes un flic il te raccompagne chez toi… Bon 48h après, mais c’est toujours ça !

Moi les clichés sur les Parisiens ça me tue !

Et les Parisiens ils brunchent…

Oui bah on a le droit de manger des croissants, des œufs et du saumon à 15h30 ou c’est interdit…?

Quand tu manges du pâté à 8h30 on te juge pas, donc chacun fais ce qu’il veut ?!

En province ça s’appelle une assiette chez Flunch et on n’en fait pas tout un plat !

Et toujours les mêmes discours… Et nous pour 300€ on a 200m2…

A l’achat ! Même pas en location !

Bah ouais bah nous, quand tu cherches à louer un appart… on est 25 postulants pour le même placard à balais donc y a un moment c’est comme dans Affaires Conclue « Oui j’ai 800 à droite… 850 à gauche, 900 au milieu… allez adjugé 950€, la place de parking, proche tout commerce ! »

Donc arrêtons de nous faire la guerre, arrêtons de nous faire la gueule ! Arrêtons de nous en prendre aux Parisiens, arrêtons de taper sur les provinciaux. Unissons nos forces pour péter la gueule à ses salauds de Belges !

Bonne émission !