Tom Villa explique les recettes de Jean-François Piège tirées de son livre "Zéro Gras"...

Déjà, je voudrais remercier Jean-François Piège qui a eu la délicatesse de ne pas nous ramener à manger… Non mais c’est très bien ! Au moins, vous allez au bout de votre livre qui s’appelle Zéro Gras ! Bah oui quand on ne ramène rien, y a pas de gras, CQFD ! Non mais je dis ça mais ça doit être chiant quand t’es un cuisinier, et comme vous un chef étoilé, de se sentir obligé de ramener à manger aux gens !

Regardez Nagui, quand il est invité chez des amis, il ne ramène pas toujours un karaoké ! Alors que Morin, lui, il ramène toujours sa mauvaise humeur !

Vous dans votre livre, les recettes, elles sont cohérentes. Elles sont light et gourmandes. Et puis les noms sont simples :

- Omelette au céleri

- Thon cru au chou-fleur

Non parce qu’il y a certaines émissions, je ne dirai pas lesquelles, mais c’est facile c’est sur M6, où les mecs ils se font juger par des pros et ils donnent des noms compliqués à leur plat : Suprême de poulet rôti en apparence avec des écorces de panure d’antan. Tu sais quoi t’emmerdes pas, dit nuggets ça ira plus vite !

T’imagine si on faisait ça pour tout ? « Chéri ce soir je te propose une plongée au cœur de l’ordre républicain incarné par ses serviteurs les plus zélés. » Dis que tu vas mater « Enquête d’action » sur W9 en buvant une bière, ça ira plus vite !

Le groupe M6 c’est le groupe de la bouffe, Top Chef sur M6, un diner presque parfait sur W9. On se fait noter par un meilleur ouvrier de France sur M6 et humilier par un inconnu dans sa propre salle de bain sur W9 !

« L’entrée était un peu bâclée, et en plus je constate qu’il y a un peu de tartre sur les robinets ! » Mais ta gueule !

Mais c’est très bien votre livre sur le Zéro Gras ! Vous souhaitez juste que les gens mangent mieux. C'est hyper important et la preuve, j'en parlais encore hier soir au Mc Do avec Daniel, l'alimentation saine et équilibrée c'est primordial.

Un Big Mac, une petite salade…, Toujours ajouter des fraises sur ton McFleury M&Ms nappé caramel !

Après, j'ai bien regardé votre livre et je dois vous avouer que je suis sceptique dans certains cas ! Y a des recettes, c'est soit light, soit gourmand. mais y a pas d’entre 2 ! Par exemple, tu ne peux pas faire une raclette Light et Gourmande…

Ou alors on vire le fromage, et ça s’appelle jambon purée et on est à la cantine ! La fondue savoyarde, si on vire le pain et le fromage il ne reste plus rien. Si on fait un Mikado avec les piques !

Mais ça marche que dans un sens ! Quand tu te fais un plat light comme une salade tomate, ça ne te viendrait pas à l'idée d'ajouter un demi-munster pour équilibrer.

Pour moi, Light et gourmand, c'est comme les gens qui vont à la plage mais qui ne se baignent pas ! A ce moment-là, tu restes à Paris, tu vas à Paris Plage, tu vas bronzer entre 2 bobos et 3 clodos, et tu ne nous emmerdes pas !

Après c'est une question de volonté de bien manger. Mal manger aussi c'est une question de volonté vous me direz… Ben ouais parce que la tropézienne après la tartiflette ce n'est pas tout le monde qui peut le faire.