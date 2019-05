Tom décortique le questionnaire de Proust et surtout… ses propres questions !

Est-ce qu’il serait pas un peu sur-évalué Proust ?

Je pose la question ! J’ai pas la réponse… j’ai des éléments en revanche !

Il n’est pas entré à l’Académie Française, il n’a pas de station de métro à son nom, il n’a jamais été invité chez Drucker…

Non mais déjà sur-évalué parce qu’on dit que c’est un génie, sa mère le surnommais quand même (et c’est véridique) : « mon petit benêt » ou « mon petit nigaud »

Alors le génie il en prend pas un coup dans l’aile ?

Quand ta mère te surnomme benêt ! Non seulement tu es idiot, mais en plus elle a bien pris le temps de murir sa réflexion et de choisir l’adjectif qui te correspond le mieux !

Ses œuvres majeures sont quand même « A la recherche du temps perdu » et « Du côté de chez Swann… »

Donc les mêmes titres ou presque qu’un film d’Indiana Jones et une chanson de Dave !

Et surtout ce qu’on retiendra le plus de lui ?! Le questionnaire de Proust !

Qui est un truc pompé sur un jeu anglais qui s’appelle « Confessions », donc notre petite manie de pomper tout ce qui parle anglais date pas d’hier #CopyComics

Et puis le questionnaire de Proust, pardon, mais de là à dire que Proust aurait pu écrire dans Biba ou Femme Actuelle je n’irai pas, mais on n’est pas loin !

« 2 triangles, 3 losanges, 2 carrés, bravo vous êtes forte et soumise à la fois ! »

« Oh ta gueule ! »

Vous avez déjà lu le questionnaire de Proust avec ses propres réponses ?

Mais quel escroc ! La moitié du temps il ne répond pas ou il répond à coté !

« Mon rêve de bonheur ? »

« J'ai peur qu'il ne soit pas assez élevé, je n'ose pas le dire, j'ai peur de le détruire en le disant. »

On dirait une adolescente qui vient d’écouter Louane !

« Le pays où je désirerais vivre ? »

« Celui où certaines choses que je voudrais se réaliseraient comme par un enchantement et où les tendresses seraient toujours partagées. »

La question elle est pas compliquée ! Un pays ! On te demande un pays !

Franchement n’allez jamais au resto avec Proust !

« Je voudrais manger quelque chose de doux et de fort à la fois, quelque chose qui m’emplit de joie sans me rendre trop lourd physiquement ! »

« Allez un café et une tarte dans la gueule pour Marcel ! »

« Ma devise favorite ? J'aurais trop peur qu'elle ne me porte malheur. »

Bah pose pas la question !

Et il termine par : « Mon état d'esprit actuel ? »

« L'ennui d'avoir pensé à moi pour répondre à toutes ces questions. »

Bah oui mais c’est le principe ! Tu as fait ce truc pour mieux connaitre les gens et tu réponds à côté !

Si, le seul truc un peu Rock n’ Roll qu’il ait fait, c’est à la suite d’une critique acerbe sur son livre : « Les plaisirs et les Jours » dans le Journal de Jean Lorrain. Marcel Proust a provoqué en duel Jean Lorrain pour qu’ils règlent leurs comptes.

Encore une fois sur-évalué, au final Proust, c’est ni plus ni moins que Booba / Kaaris ! Les 2 rappeurs, on les traites d’animaux à Orly !

L’autre c’est rendez-vous dans un bois, on a un flingue chacun on se tire dessus on voit ce qu’il se passe ! Un paintball pas marrant !

Après à sa décharge, Lorrain avait révélé son homosexualité, je vous rappelle qu’aujourd’hui encore c’est compliqué ! Alors y a 100 ans j’en parle même pas !

Donc Marcel Proust un peu sur-évalué, mais courageux malgré tout !

Pour ceux qui passent le Bac Français c’est dans un mois pile !

Tout ce que vous ai dit est vrai ! En revanche je vous déconseille de m’écouter, j’aimerai ne pas avoir des redoublements sur la conscience !