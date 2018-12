Vincent Cassel, 50 films tout rond, il a pas fait une merde… Je compte pas « Sa majesté Minor » ! Vous avez expliqué le pitch Nagui. Donc je crois que c'est évident que ça va cartonner.

Vidocq c'est un personnage de cinéma. Sa vie est romanesque. Et puis le tout joué par Vincent Cassel, que voulez-vous de plus ?

Non mais Vidocq. Quel destin !

Echappé du bagne, laissé pour mort il essaye de refaire sa vie mais sa mauvaise réputation le rattrape.

Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis il passe un deal avec le chef de la sûreté : il rejoint la police pour lutter contre le crime.

Quoi ? Attendez, il doit y avoir une coquille. Il demande pas à rejoindre la police ??

Ben comment c'est possible. Attendez j'essaye de comprendre. Vincent Cassel il joue le rôle d'un mec, qui, parce qu'il a peur de se faire choper, propose de devenir policier.

Mais y a quelques années Vincent Cassel c'était « La Haine ».

Le film où on dit Nique la Police ? Et là comment… Oh la la… Comment il retourne sa veste… Alors ça y est je crois que c'est clair… Et j’en suis désolé… Mais Vincent Cassel vieillit.

Je l’avais pas vu venir celle-là… Et je suis désolé, parce que physiquement vous êtes impeccable ! Mais alors là… là c’est la tuile…

Vincent Cassel vieux, il fait toujours plus de sport, que moi jeune…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !