Tom Villa a parfois honte des enfants, surtout de ceux des autres.

On reçoit Anne Charrier et Pascal Elbé pour "Maman a tort". Quelle histoire. Un enfant de 3 ans et demi qui affirme que sa mère n'est pas sa mère. Moi j'ai plein d'amis avec des enfants de 3 ans c'est l'inverse.

C'est eux qui disent "Cet enfant en train de manger du sable ? Non ce n'est pas le mien. Ha je vous jure, je l'ai jamais vu."

Et est-ce qu'on peut le croire cet enfant de 3 ans et demi ? Des fois, les enfants nous mettent dans de mauvaises situations ! Mais honnêtement, un gamin un peu con, qui dit « t’es pas mon père ! », ça peut vite partir en Alerte enlèvement et finir au poste pour une connerie !

Des fois, je te jure j’ai honte de mes enfants ! Bon l’avantage c’est que je n’en n’ai pas ! Mais j’ai honte des enfants des autres… Et les enfants des autres, c’est compliqué à supporter ! Dans le train c’est l’enfer ! T’es bloqué dans un espace fermé, et en plus on va dans la même direction ! Le Week-end dernier, je vais dans le sud…

Il se trouve que j’étais en première… Hey ça va me traitez pas de bourgeois ! Y avait 5€ de différence entre la seconde et la première… Quitte à aller à Marseille, autant avoir une prise électrique à porter de main. Et là, je me retrouve, carré de 4, avec un couple et leur fils de 4 ans qui regardait la Reine des Neiges sur l’iPad… mais sans casque !

Et en plus, il me mettait des coups dans les genoux, (et c’est pas si facile à faire quand le gamin n’est pas en face, mais à ta gauche !). Il a regardé le film 2 fois et demi ! Et non seulement le son était très fort, mais en plus il commentait ce qu’il voyait !

J’avais la Reine des neiges en audio description mais nul ! Je le dis, pour moi, les enfants n’ont pas à être en 1ère classe, ni même en seconde !

Un enfant dans un train, c’est sur le toit avec des sangles, où dans le couloir entre 2 valises ! Pour les plus sages aux wagons bar ! Ha ben si. Faut que l'abcès soit crevé !