A l’occasion de la sortie du film « Les Misérables » dont Damien Bonnard tient le rôle titre, Tom a souhaité profiter de son passage dans la BO pour lui poser beaucoup de questions en préparant bien sûr les réponses !

Je ne vais pas être très original en disant que tant dans la forme que dans le fond « Les misérables » est un film très fort que l’on peut découvrir à travers vos yeux Damien Bonnard, puisque vous êtes un peu le p’tit nouveau qui débarque dans cette banlieue

« Moi j’ai jamais vécu dans des quartiers comme ça »

Oui d’ailleurs je me disais, après le tournage du court métrage, après le tournage du film à Montfermeil j’imagine que maintenant vous êtes un peu plus imprégné de cette culture du 9-3 !

« Mais qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu ? »

Ha oui, c’est pas mal, au niveau du flow c’est pas encore ça non plus. Mais y a de l’idée…

« C’est marrant, on rigole, c’est bien écrit »

Ha merci Djébril, ça fait plaisir de voir son travail reconnu, parce que c’est vrai que nous les chroniqueurs on travaille dans notre coin et on n’a pas forcément énormément de retour.

« J’dois partir 2 mois est-ce que tu veux garder la maison ? »

D’accord, c’était intéressé en fait… Franchement, ça commence à marcher pour vous, vous pourriez payer quelqu’un qui passe de temps en temps arroser les plantes.

« Peu d’argent, peu de moyens »

Ha mince, pardon, je croyais que financièrement c’était cool pour vous, Djebril c’était combien le cachet pour le film ?

« 10 millions »

Ha oui je comprends, une fois qu’on a payé les impôts locaux, 2, 3 restaus, il reste plus grand-chose. En plus avec le succès de ce film vous devez avoir pas mal de propositions non ?

« J’ai fait pas mal de films en très peu de temps »

C’est à dire ? Parce que par exemple les très belles années, Kad Merad tournait entre 3 et 4 films par an. C’est quoi beaucoup de films en peu de temps pour vous ?

« Entre 5 et 7 films par jour »

Par jour ?! Mais c’était qui les réalisateurs ? Jean-Pierre Mocky ? Ou Nabilla ?

Alors je me demandais, quand on est un acteur comme ça, qu’on vit de sa passion, j’imagine qu’on a du mal à imaginer faire un autre métier… vous auriez pu faire quoi vous ?

« De la pêche, de la construction de maisons »

Ha vous avez quand même d’autres envies c’est intéressant.

« Ramasser des algues, pêcher des anguilles »

Merci Damien

« Pizzaiolo »

Non mais ça va, je crois qu’on a compris que vous êtes ouvert à plein de métiers.

« Un hôtel ou un libre-service »

Merci Damien

« D’être archéologue, d’être astronaute »

Non mais stop ! Il est en train de nous faire le catalogue de Pole Emploi !

« Tueur en série »

Djebril, aidez-moi.

« Le cheval, le dessin »

Non mais pas comme ça… Damien franchement je trouve que vous en faites trop, en vrai votre but professionnel dans la vie ça serait quoi ?

« Rien faire de sa vie et vider le frigo »

Et oui, comme nous tous. Alors bonne émission !