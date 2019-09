Tom s'est beaucoup intéressé à Céline Sciamma et Noémie Merlant, il avait beaucoup de questions à leur poser et beaucoup de réponses aussi !

Céline Sciamma et Noémie Merlant, bienvenue dans la Bande Originale ! Merci d’avoir accepté de venir. Et pourquoi avoir choisir Nagui ?!

[Céline Sciamma] « Il concerne la moitié de l’humanité »

Nagui ? La moitié de l’humanité ? C’est vrai que l’émission marche très fort ! Mais peut être la moitié de la France… Et encore dans les départements qui finissent en 92 !

Et vous Noémie un conseil à donner à Nagui ?

[Noémie Merlant] « Il faut travailler »

Ah non pas du tout ! Justement Nagui il bosse comme un fou !

D’ailleurs, Céline : Qu’est-ce que ça vous fait d’être dans une émission où l’animateur à vu votre film ?

[Céline Sciamma] « C’est inhabituel on va dire »

Ah bah ça tu m’étonnes !

Céline dans ce film on voit que vous aimez vos actrices, mais on du mal à comprendre précisément ce que vous pensez de Noémie ?

[Céline Sciamma] « C’est pas facile de travailler avec une petite fille de 6 ans »

Vous êtes vraiment sûr en ce qui concerne l’âge ? Oui Noémie vous avez quelque chose à me dire ?

[Noémie Merlant] « Votre mère est d’accord pour que vous sortiez seul demain ? »

Alors je crois que vous avez un problème toutes les 2 avec l’âge d’une manière générale non ? Et puis c’est normal que ma mère me laisse sortir seul, j’ai 30 ans

[Céline Sciamma] « C’est un âge où on joue beaucoup encore au bébé »

…pas vraiment…au docteur peut être mais… enfin bon.

Revenons au film, et au jeu de vos 2 comédiennes que j’ai trouvé tout en retenue.

C’est quoi vos techniques de direction d’acteur avant une scène Céline ?

[Céline Sciamma] « On joue au foot 6 heures d’affilée »

Mais pourtant c’est un film d’époque sur la peinture et la place de la femme…

Moi je croyais que vous étiez plus sur la psychologie…

[Céline Sciamma] « Le mind game son cerveau…enfin »

Ha non si vous utilisez des mots Anglais je ne vais plus vous suivre. Comment définir la prestation de Noémie Merlant ?

[Céline Sciamma] « Elle a pas la notion du travail »

