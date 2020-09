Ce matin, Tom remet son prix de la semaine !

L’acteur, cet homme dont la profession est de jouer la douleur, le mensonge, la peur et d’autres émotions à la scène ou à l’écran.

Quand c’est payé c’est un acteur !

Quand c’est gratuit ! C’est homme point !

Dans la catégorie meilleurs acteurs de la semaine, les nommés sont…

Donald Trump qui a, une fois encore remis en cause le réchauffement climatique… Donald qui a fait une performance incroyable dans l’adaptation américaine du « Diner de Cons » !

2ème nommé dans la catégorie du meilleure acteur… Jean Pierre Pernault, qui part à la retraite après 33 ans de bon et loyaux service au JT de 13h… Pour son film « J’ai jamais bouffé avant 14h bordel ! »

3ème nommé, Jean Marie Bigard, un rôle saisissant, dans lequel le courage s’est fait balayé par la peur… Dans son film, « Les manifs de pauvres, j’y vais en Mercedes, j’en repars en Moto Taxi ! »

Et 4ème et dernier nommé en lice pour le prix meilleur acteur : Emmanuel Macron pour son film « On va pas devenir des Amish merde ! » Au scénario saisissant, j’en lis un extrait !

« la 5G c’est l’avenir, on aura peut être le cancer, mais en tout cas on pourra regarder du porno plus vite ! »

Et le grand gagnant est ?

Ah j’aurai pas dit… Donald Trump !

Donald Trump qui a remis, une fois de plus, en cause le réchauffement climatique…

Ah bah ce qu’il y a de chouette avec Trump c’est comme Bigard, c’est qu’on l’attend sur un terrain, il tape pas à coté !… Ah y a pas de balles perdues chez les beaufs…

On se doutait bien que Trump, il allait pas nous annoncer : « Excusez-moi, j’ai appelé Evelyne Dheliat ! Je me suis gouré ! Elle m’a bien expliqué les cumulus, les typhons et la calotte polaire… Méa culpa je suis un con ! »

Non l’avantage avec Trump, c’est comme « Plus Belle la Vie », tu regardes pas pour l’histoire ni les rebondissements ! Non tu regardes parce que c’est sympa ! »

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !