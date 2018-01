Kyan Khojandi est venu présenter le film "Sugarland" sur le plateau de la Bande Originale. L'occasion pour Tom Villa de faire le point sur ce grand n'importe quoi qu'est devenu la nourriture.

On reçoit Kyan Khojandi parce qu’il a fait la voix off dans Sugarland. Ok c’est bien ! Mais c’est quoi la prochaine étape ? Le mec qu’a fait les sous-titres ? Le mec qui va l’uploader sur Netflix ?

Sugarland pourrait se traduire pour nos auditeurs non anglophones par « Rayon gâteaux du Franprix ». En gros. Alors, moi je vais être franc avec toi Kyan. C’est bien de vouloir éveiller les consciences et nous faire manger plus sainement mais regarde le bordel que c’est maintenant pour faire les courses ?!

Pour réussir à comprendre ce que t’achètes, ça demande une préparation de fou ! Moi avant, j’allais faire mes courses un peu n’importe comment. Je voulais du beurre j’achetais du beurre. Je voulais du jambon cru j'achetais du jambon. Maintenant, c’est devenu n’importe quoi :

Sans gluten, sans huile de palme, sans lactose, sans glyphosate, sans sucre, sans aspartame, commerce équitable, Iso 65, le bio, mais il y aussi du bio qui est du faux bio. C’est formidable de savoir ce qu’il y a dans nos produits, mais à ce rythme là, dans 2 ans, on va bouffer que de l’eau… et encore ! Parce que l’eau c’est vendu dans quoi ? Des bouteilles en plastique ! Et le plastique ça pollue !

J’ai été au Bio C Bon à coté de chez moi ! Vous connaissez Bio C Bon ?! C’est ces magasins bio où ils te lavent pas les fruits et légumes, tu les achètes avec de la terre dessus… Mais c’est pratique parce que comme pour les transporter, c’est des sachet en papier, c’est tellement fin, on dirait du PQ. Tu sors du magasin, le sac il craque, les patates elles tombent par terre mais tu vois pas qu’elles sont crade, elles le sont déjà.

Donc Bio C Bon, mais c’est cher. J’ai reçu des potes à bouffer la semaine dernière, j’ai dit : « Venez que pour le dessert parce que sinon je suis fiché Banque de France ! »

Ah non c’est la merde ! Le sans gluten sans déconner… Alors gluten qui pourrait se traduire pour nos amis non bobos par « truc pas dangereux mais qui donne des gaz donc faut pas en manger ». J’ai été faire mes courses hier, je regardais les étiquettes, j’ai trouvé du Jambon cru sans gluten ! Autant les gâteaux sans gluten je peux comprendre, le pain, etc ok ! Mais ça veut dire quoi « jambon sans gluten ». Le cochon il a fait un régime ? Ça veut dire que si moi je mange sans gluten, le porc aussi il mange pas de gluten !

Mais c’est pas sympa ! Déjà qu’il va se faire tuer et bouffer, mais en plus on lui impose un régime spécial ! Le truc se roule dans la merde toute la journée mais il mange pas de gluten donc ça permet de vendre la tranche 30% plus cher. Je suis prêt à payer 30% de plus pour un cochon sans gluten… Mais alors à ce moment, je veux un selfie de mon cochon sur ma boite mail ! Et je veux que pour le prix, vous le régaliez le cochon !

Tu lui met un une tomate / burrata en entrée, en plat tajine de légumes, et dessert une salade de fruit ! Mais le cochon aussi il a le droit de kiffer ! Non mais sans déconner ?! Et c’est dans tous les rayons pareils. Vous voulez manger une compote en sachant exactement ce qu’il y a dedans ? Vous faites comme vous voulez. Si vous avez une semaine de congé en rab ça peut être un programme. Entre sans sucres ajoutés, réduit en sucre, avec que les sucres du fruit, faible teneur en sucre et au sucre naturel, c’est plus un rayon c’est un dictionnaire des synonymes.

J’ai l’impression qu’on se fout de notre gueule ! Mais ça à la limite ça me dérange pas ! Mais au moins mettez moi un smiley sur l’emballage ! Mettez moi un pouce en l’air, un smiley clin d’oeil langue tirée, un smiley bisou ou un smiley caca, mais je veux qu’il y ai plus de déconne !

En tout cas c’est génial de faire un documentaire là dessus ! Juste un conseil pour nos auditeurs… Si vous avez des gamins, dites leur bien que l’avenir, c’est pas de parler anglais, espagnol ou chinois… C’est la physique / chimie, parce que pour lire les étiquettes, si t’as pas 14 de moyenne, tu vas te faire avoir !