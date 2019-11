Ce matin, Tom a préparé de nombreuses questions pour Cyril Lignac et les réponses qu’il a aussi préparé ont de quoi nous surprendre !

Cyril Lignac bonjour et merci de venir pour cette grande première dans la Bande Originale !

« Plus on est de fou plus on rit »

Exactement ! Alors ce matin je voulais…

« A suivre un pigeon rosé et un cabillaud ! »

Halala, il n’arrête jamais de bosser Cyril, en revanche si vous pouviez vous poser 2 secondes que je puisse faire ma chronique.

« Chacun voit midi à sa porte »

Voilà, c’est ça. C’est le bon sens Aveyronnais.

« Pour savoir où on va il faut pas oublier d’où on vient. »

Ha ça je ne vous le fait pas dire Cyril, surtout quand on réussit tout comme vous. « Tout ce qui brille n’est pas d’or »

On va peut-être arrêter avec les proverbes non ? On va plutôt parler de votre actu, Cyril Lignac vous sortez un livre intitulé « Saisons », avec des recettes qui suivent les 4 saisons, Et rien que de le lire on peut prendre jusqu’à…

« 4 Kilos »

Exactement ! Mais parlons santé Cyril, vous êtes quelqu’un de concerné par la bonne alimentation et je me demandais ce que vous pensiez de la cuisine Vegan ?

« C’est génial »

C’est tout ? Peut être que vous pourriez nous donner une petite recette vegan comme ça ?

« Des pâtes avec une belle sauce tomate, un peu de viande hachée »

Non ça c’est pas vraiment Vegan. Végan c’est sans viande ! Vous avez une vraie recette Vegan ?

« Des pâtes »

Oui là ça marche, avec quoi ? Du tofu, des champignons ?

« Une côte de bœuf »

Ha non, définitivement Aveyronnais et vegan ça va pas ensemble. Mais Cyril Lignac je sens que que vous êtes à l’étroit dans votre costume de chef ! Je sens chez vous un talent de comédien ! Un peu comme Stéphane Plaza… Mais en bien ! Je pense même que vous pourriez être un très bon comédien… Si ça vous dit on peut faire un petit casting test …

