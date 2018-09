Tom Villa est ravi que la Bande Originale reçoive Guillaume Canet et Cédric Anger pour le film "L'amour est une fête", l'occasion pour lui de parler porno...

Evidement que L'amour est une fête va être un succès…

Mais avant de de commencer, je voulais vous dire merci Nagui. Merci merci merci d’avoir invité Guillaume Canet et Cédric Anger.

L’année dernière, les sujets que j’avais a traité était : pêle mêle : l’autisme, la gestapo, Alzheimer… Qui sont 2 sujets bien distincts, le cinéma d’auteur iranien, Vincent Moscato, les handicapés et Michel Cymes… Qui sont eux aussi 2 sujets bien distincts…

Bref aujourd’hui un film sur le milieu du blanchiment d’argent dans le porno des années 80, j’étais plus serein en préparant l’émission !

Là je joue à domicile, je peux faire ma chronique sans papier, les yeux fermés et… et le reste me regarde !

Merci Cédric et Guillaume d’avoir fait un film sur le sujet… Parce que ça fait 2 ans, que je demande à Nagui qu’on reçoive Katsuni, Nikita Bellucci et Anna Polina… Il fait genre il sait pas qui c’est…

Quand je lui explique il me dit que c’est pas assez France Inter… Alors que excusez moi mais en 10 ans de carrière, Katsuni elle a quand même fait plus de film que Depardieu dans toutes sa vie… Alors certes, le spectre était moins large dans la palette de rôles à jouer… Et le peu de texte lui permettais de faire 3 films en 1 semaine, mais quand même !

Non mais c’est bien que France Inter se mette aux sujets universels. Oui oui universel. Tout le monde a déjà vu un porno ! Mais c’est pas grave, ça fait parti de la vie… Y a rien de grave à regarder un porno. La seule vraie question c’est quel porno ?

