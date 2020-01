Tom fait le point ce matin sur tous les avantages auxquels Meghan et Harry vont bientôt renoncer

Il est magnifique ce titre « J’aimerais que quelqu’un m’attende quelque part »

Alors que Meghan et Harry eux ça serait plutôt « J’espère que personne pourra m’emmerder où que j’aille »

Parce que oui dans votre famille c’est pas simple…

Mais alors à coté de la famille Royale Britannique, c’est un de ces bordel !!!

Ah bah tonton René qui s’engueule avec Papy Jacquot sur les Gilets Jaunes c’est du pipi de chat à coté !

Meghan et Harry ont décidés de renoncer à leur titre pour vivre une vie « normale »

C’est vrai qu’on est bête, là c’est sur ils vont être tranquilles… Mais d’une plénitude…

En vrai si vous vouliez excitez les Paparazzi sur les 10 prochaines années c’est exactement ce qu’il fallait faire.

On va en bouffer des photos du prince normal…

Harry en Twingo, Meghane avec un paquet de PQ sous le bras, Harry qui sort les poubelles.

Alors ça y est c’est fini !

On va juste essayer d’éclaircir 2/3 petits points, le premier, qui est plutôt chouette, c’est que Harry pourrait être un excellent scénariste de film…

Un prince, dont la maman décède au yeux du monde entier. Qui a l’adolescence a des problèmes de drogues, d’alcool et se déguise en nazi dans une fête costumée, pour au final renoncer à ses privilèges royaux… C’est la meilleure série du monde !

Donc Harry Mountbatten Sussex… Oui son nom de famille c’est Mountbatten !

C’est vrai qu’il va falloir s’y habituer… Il faisait partie de ces gens comme Arthur ou Nagui dont on ne connait que le prénom, mais là forcément ça va changer !

Que deviennent leurs titres ?

Bah à la poubelle…

Fini la famille royale… Fini les espoirs d’un jour, d’accéder au trône.

En même temps Harry n’était que 6ème dans l'ordre de succession au trône… Donc peu d’espoir… Quand t’es 6ème tu sais que t’es foutu, il aurait fallu qu’il butte son père, ainsi que son frère, sa nièce et ses 2 neveux… impossible, à part dans Games of Thrones… sinon il faut être très organisé !

Quelles conséquences économiques ?

Non seulement il va falloir bosser… Mais surtout il va falloir rembourser plein de trucs de ta vie d’avant

notamment les sommes employées pour rénover le Frogmore Cottage à Windsor soit 2 millions…

Ok ! Mais t’as envie de dire, la maison c’est bien ! Mais le mariage à 37 millions on le rembourse ou pas ? Ah ouais un mariage à 37 millions on n’est pas dans un diner presque parfait ! Meghan elle était bien contente de faire coucou dans une calèche sur France 2, le jour de son mariage, mais c’est des frais bordel !

