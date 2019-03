Inspiré par le livre "Les gratitudes" de Delphine de Vigan, Tom réfléchit à ce qu'il y a derrière le mot "merci"

Un livre autour de la gratitude, vous le dites dans le livre : « Vous êtes-vous demandé combien de fois dans votre vie nous avions réellement dit merci ? L’expression de notre gratitude de notre reconnaissance, de notre dette ? »

Alors déjà j’ai une très grosse pensée pour toutes les boulangères qui nous écoutent et qui se disent : « merde, je vois passer 1200 clients par jour, je dis 1200 fois merci. J’espère qu’ils n’ont pas tous lu Delphine de Vigan… »

Parce que moi j’imagine le client relou : « Non je veux pas un petit merci de merde, je veux un merci sincère, rempli de gratitudes et de reconnaissances

, oui je veux une chouquette en plus et alors ? »

Parce que c’est quoi un vrai merci ? On passe nos journées à le rappeler à nos enfants…

Tu donnes admettons un bonbon à un enfant… Si dans les 5 secondes y a rien eu on lui dit : « Et qu’est-ce qu’on dit ? » « Et qu’est-ce qu’on dit ? »

Ca va faut les lâcher les gamins ! Parce qu’on serait bien étonné qu’un jour un gamin de 5 ans nous réponde : « Qu’est-ce qu’on dit ? Bah c’est beaucoup trop sucré, ce n’est absolument pas adapté à ma nutrition et ça risque de me donner du diabète ! »

Hier en préparant l’émission, je me balade sur internet, et ça recommence… Je regarde une vidéo, et à la fin le caméraman qui dit à la fille

« Et merci qui ? Et merci qui ? »

La gamine c’était quand même extrêmement compliqué pour elle de répondre à ce moment-là !

Alors effectivement, peut-être qu’on ne dit pas assez de merci sincère. Mais on est toujours là à rappeler à nos enfants de dire merci…

Faudrait peut-être aussi que nos anciens n’oublient pas de le dire…

Des fois j’ai l’impression que passer un certain âge il y a des gens qui sont en roue libre sous prétexte que tu as connu Pompidou… Ca excuse tout !

Alors que MERCI, c’est pas un mot magique hein. Contrairement à ce qu'on apprend aux enfants.

Comme si un mot pouvait suffire à ce qu'on te donne un truc ça se saurait.

La dernière fois que j'ai demandé une augmentation j'ai dit « s'il te plait » et « merci » et j'attends toujours. Pas de réponse.

Je lui ai dit à Vincent Bolloré… « Moi aussi je le connais Cyril Hanouna, pas besoin de se la péter ! »

T'imagines si ça se passait comme ça quand t'es adulte ?

Tu vas au Mac Do tu commandes un Big Mac et le mec se penche vers toi et te dit "Et le mot magique ?"

Ben "J'ai faim donc dépêche-toi " J'ai bon ?

Donc c'est pas un mot magique.

Mais un merci c’est beaucoup plus puissant qu’on ne le pense…

Après y a plein de merci différents.

Quand ta femme te demande si elle a pas un peu grossi et qu'elle répond "Ha ben merci ça fait plaisir ».

A priori elle te remercie pas d'avoir vu qu'elle avait pris 4 kilos en 1 mois. Faut savoir lire entre les lignes.

C’est pas du tout un vrai merci sincère, qui est l’expression de sa gratitude !

Non c’est plutôt l’expression de sa passion pour les petits gâteaux entre les repas, doublée d’une petite haine contre elle-même et d’une grosse haine contre toi !

En tout cas Delphine de Vigan, un vrai merci sincère d’être avec nous ce matin…

Un merci qui symbolise l’expression de notre gratitude de notre reconnaissance, et pour notre dette voyez avec Nagui !

Bonne émission !