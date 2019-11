Tom a beaucoup de questions à poser à Julien Clerc, et autant de réponses !

Julien Clerc bonjour et bienvenue ! Très heureux de vous recevoir pour un nouvel album qui s’appelle « Duos » et dans lequel on retrouve… des duos, non c’est super clair, qui a trouvé le titre ?

« C’est quelqu’un de très intelligent, de très malin »

Vous dites ça parce que c’est vous qui avez trouvé le titre de l’album ?

« Ha non »

Bah c’est qui alors ?

« Steevie Wonder »

La classe ! C’est super gentil de sa part !

« Faut qu’il maigrisse un peu »

Ah direct ça balance ! J’aime bien ça !

Mais revenons à votre album et cette idée de sortir des chansons originales mais avec des duos de vos tubes c’est une envie de régénérer vos chansons… De leur donner un second souffle, de les sublimer avec l’aide de la subjectivité d’autres artistes ?

« C’est pour des raisons de budget »

Voilà, c’est ça que j’aime, avec les artistes comme Julien Clerc qui sont dans la place depuis 50 ans y a pas de langue de bois, pas de chichi, on dit tout !

« J’ai pas de secrets »

Mais oui, ça fait du bien. On vit dans la dictature de la bien pensance et de la promo anesthésiée, y en a marre !

On va continuer avec un autre sujet qui fâche, pourquoi vous n’avez pas voulu refaire The Voice cette année ?



« J’étais pas emballé, emballé par le produit »

Non mais Julien, un peu de langue de bois ça peut être utile aussi. En plus c’était chouette de vous voir sur le fauteuil qui se retourne quand on appuie sur le buzzer !

« Je trouve que c’est douloureux ça fait mal aux doigts »

Ah bah ça c’est sûr… En plus vous aviez repris le fauteuil de Florent Pagny, il avait arrêté aussi parce qu’il avait mal aux doigts ?

« Il aimait bien se faire pipi dessus par des animaux »

Là ça va un peu loin Julien… moi je voulais juste rigoler avec vous là c’est en train de partir en déballage de dossiers sur Florent Pagny !

« C’est quelqu’un de très intelligent, de très malin »

Oui c’est ça bien rattrapé ! Et tant qu’on parle de The Voice, pourquoi dans votre album de duos il y a Soprano qui était avec vous dans The Voice mais pas Jennifer…

« Je suis à Roland Garros »

Non mais Julien, ça ne marche pas cette excuse les gens voient que vous êtes devant moi… Vous avez pas envie de répondre c’est ça ? Vous voulez qu’on parle de quoi alors ?

« Qu’est-ce que tu mets comme parfum ? »

Du Scorpio, et vous ?

« C’est l’eau de Cologne de ma grand-mère »

Merci, en tout cas, sans langue de bois, votre album est top Julien. Tiens je vais faire comme tous les journalistes je vais vous poser des questions qui n’ont rien à voir avec votre actualité ! Que pensez vous de l’écologie ?

« On n’est pas obligé d’avoir un avis sur tout »

Oh bah quand même Julien ! Le réchauffement climatique…

« C’est franchement de la connerie »

Bah je suis pas sûr, la fonte des pôles, la montée des océans…

« Ca n’intéresse personne »

Bah allez dire ça à Venise, vous allez être bien reçu ! Et juste pour terminer, vu que c’est votre journée je balance tout et sur tout le monde… Une info à connaitre sur Nagui ?

« J’trouve qu’il a très mauvais goût, quand j’ai vu ses palais »