Ce matin, Tom Villa, nous démontre qu’il est un expert en série et qu’il a bien étudié « Faites des gosses » dans notre contexte social

Et oui car j’ai Netflix, ce qui fait que comme 94% des Français je pense que maintenant en payant 12€ par mois, j’ai le même pouvoir que n’importe quel critique de Télérama…

T’as vu les gens maintenant, à longueur de journée ils te conseillent des séries…

Mais comme t’es à la bourre, y a déjà 6 saisons, 8 épisodes par saisons, soit 48h !

Avant quand on conseillait un film ou une expo, c’était une sortie, c’était 2h… Maintenant quand on te conseille une série, on te propose de briser ton couple et ta vie sociale…

Quand un pote me conseille une série, je sais jamais si c’est pour mon bien, ou juste parce qu’il peut plus voir ma gueule ! De toute façon, les gens ils ont 2 trucs à conseiller dans la vie… des séries et des ostéo !

Donc là on résume « Faites des gosses », dans la série, Jonathan êtes séparé d’Amelle Chabi qui est en couple avec Fred Testot et qui forme une famille recomposée avec votre fille et la fille de Fred Testot…

Alors y a pas à dire les familles du 21ème siècle rendent les résumés de séries vachement compliqués.

Une série familiale avant, c’était un couple marié avec leurs 6 enfants, la mère travaille pas et le mari travaille tard et ne connait pas le prénom de tous ses enfants… C’était moins intéressant, mais plus facile à résumer.

Mais rien que l’expression « Faites des gosses » elle est amusante…

On te dit l’inverse de ce que l’on pense vraiment !

Le rapport au fait de faire des enfants a beaucoup changé avec l’époque que l’on vit, il y a le réchauffement climatique, la pollution…

Fred Sigrist a parlé la semaine dernière de ceux que l’on appelle les « collapsologues », ce sont ces gens qui pensent que la surpopulation pollue…

Et ils ont raison, selon une étude anglaise on est 500 millions de personnes en trop sur la planète !

Alors j’ai pas envie d’être un dictateur… Mais je me suis posé 2 secondes et je me suis dit « Comment on pourrait éliminer 500 millions de personnes d’un coup ? »

Et puis j’ai regardé sur Instagram, et j’ai vu que Kim Kardashian elle avait 150 millions de followers, bah ça déjà c’est un bon début ! »

Aujourd’hui on a 2 bonnes raisons de ne pas avoir d’enfants :

- 1 dans quel monde on va les mettre au monde

- 2 un enfant c’est le truc qui pollue le plus !

1 enfant ça coute à peu près 100 000€ entre sa naissance et sa majorité et ça pollue 4 fois plus que l’avion

C’est pour ça j’ai dit à ma copine, tu préfères quoi ?

« 1 enfant ou aller tous les ans à New York en Business… ? »

Du coup j’ai déjà pris 5 kilos pour m’adapter aux coutumes locales !

Aujourd’hui c’est la génération parfaite pour les égoïstes… « Non je fais pas d’enfants, c’est mon geste écolo à moi »

Avant on passait pour des mecs puérils maintenant on passe pour des mecs engagés !

Vous vous rendez compte de toutes ces petites choses qui font de nous des héros du quotidien, mais sans rien faire ?

Avant un mec qui mangeait pas de viandes, c’était un con ! Maintenant c’est un écolo…

Un mec qui n’achetait pas de fleurs à sa femme c’était un radin. Maintenant c’est un écolo !

Avant un mec qui tirait pas la chasse d’eau c’était un crado ! Maintenant c’est un écolo ! Un Cradolo…

Et avec les enfants c’est pareil…

Alors qu’en fait si on fait pas d’enfants c’est parce qu’on ne veut aucune responsabilité et qu’on veut continuer à faire des grasses mat’ jusqu’à 10h.

Maintenant j’ai toujours sur moi un rapport du GIEC au cas où on me demande pourquoi j’ai pas d’enfants, je dis rien, je le sors je le montre et on passe à autre chose.

Maintenant je me venge, quand il y a une naissance dans mon entourage j’offre un petit T-Shirt et un short taille 4 ans et je dis aux parents « Voilà, ça sera super pour les ballades à Noël quand il fera 27° »

Donc Faites des gosses… bandes de cons !