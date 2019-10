Ce matin Tom a beaucoup de questions à poser à Izia Higelin et au moins tout autant de réponses !

Izia Higelin, merci de revenir dans la Bande Originale !

[Izia Higelin] « C’est un endroit qui est hyper important pour moi, où je vais le plus souvent possible. »

Oh c’est gentil, en même temps ici dans la maison de la radio tout le monde vous aime, c’est unanime tout le monde vous adore !

[Izia Higelin] « Arrête ! Arrête les histoires les trucs quoi… »

Bah ça va pas ou quoi ? Franchement je ne mens pas.

J’ai compté y a 5000 personnes qui bossent à la maison de la radio et y a 5000 personnes qui vous aiment !

[Izia Higelin] « T’as pas des trucs sur lesquels t’as un peu exagéré ? »

Bon peut être que c’est vrai… qu’autour de cette table, il y a des gens qui vous aiment moins ! Mais je peux pas dire qui comme c’est aussi le co-animateur chauve et barbu de l’émission ça se fait pas ! Voilà c’est dit, vous préférez quand je suis honnête ?

[Izia Higelin] « Je suis super contente ! »

En revanche Izia moi je vous suis depuis vos premiers albums, et dès le début il y avait de la guitare électrique à fond, sur scène Izia c’est une énergie de malade…

[Izia Higelin] « J’me sens super rock »

Mais oui c’est ça, c’est quelque chose qu’on ressent tout de suite quand on vous voit, vous êtes le genre de fille qui a envie de…

[Izia Higelin] « De tout envoyer chier »

Mais oui c’est clair, et puis tous ceux qui disent qu’avec l’arrivée d’un enfant, vous vous êtes assagie et que vos albums sonnent plus pop vous leur répondez quoi.

[Izia Higelin] « L’insulte et la violence »

Ça c’est Izia, Rock’n roll !! Concrètement qu’est-ce que vous faites aujourd’hui qui est encore vachement Rock’n roll ?

[Izia Higelin] « Je fais un peu de claquettes »

…Ha oui…mais des trucs un peu trash, zéro limites comme quand vous étiez ado ?

[Izia Higelin] « du yoga »

…Ok, bon on va pas se mentir, votre vie à l’air quand même un peu moins rock qu’il y a quelques années…et au niveau des musiques que vous écoutez c’est toujours grosse guitare électrique et mecs qui pètent tout sur scène ? C’est qui votre Rock Star du Moment ?

[Izia Higelin] « Francis Cabrel »

Non mais Izia je vous reconnais plus du tout là.

[Izia Higelin] « J’écoutais les 2 Be 3 quand j’avais 7 ans »

Oui c’est vrai que par rapport à eux Francis Cabrel c’est un punk mais bon, Izia pardon de vous le dire, mais je crois que là il faut se…

[Izia Higelin] « Il faut s’bouger l’cul »

Bah oui je crois ! Après c’est normal de vieillir, de devenir plus sage.

Pour rester rock il faut ?

[Izia Higelin] « Boire de la bière »

Oui mais non c’est pas que ça ! Je suis désolée mais Izia vous n’êtes plus Rock !

[Izia Higelin] « J’ai envie que ça marche, fait un effort »

Bon ok, Izia, alors dernière chance, là tout de suite si je te dis on va faire quelque chose de complètement rock’n’roll, un truc de malade dont on se souviendra toute notre vie, c’est quoi, on va où ?

[Izia Higelin] « Peut-être chez Jean-François Coppé comme ça je lui défonce son appart »

Voilà ça c’est Rock n’ Roll !!!