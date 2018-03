En humour, une question revient comme une plantation de marronniers dans la presse : peut-on rire de tout ? Alors que la vraie question serait : peut-on rire partout ? Aux enterrements, aux mariages, pendant l'amour ? Et si tout ça n'était qu'une question de timing ?

On reçoit Kheiron pour son spectacle "60 minutes avec Kheiron". C'est bien d'annoncer le temps comme ça à l'avance. Les gens savent à quoi s'attendre. Moi quand je dis « C’est 3 minutes avec Tom Villa », faut pas que j’oublie de préciser que c’est à la radio, sinon on peut se moquer !

Regardez, si au lieu de dire : "Tu vas participer à la bande originale sur France Inter", on avait dit à Kheiron : "Tu vas passer 1h30 avec Nagui" je suis pas sûr qu'il serait venu. Petit conseil aux auditeurs : si pour vous, l'humour ça doit rester gentil et surtout ne vexer personne n'y allez pas. Le spectacle de Kheiron, quand t'aimes pas trop l'humour noir, c'est un peu comme aller manger chez Buffalo Grill quand t'es vegan. Même si tu prends juste une salade, tu risques de ne pas passer un super moment.

Kheiron, ce que j’aime bien, c’est qu’il n’a pas de limite. Parce que c’est la grande question depuis quelques temps : Peut on rire de tout ? Ça on laissera Tex y répondre… En revanche, moi j’ai une autre question : Peut on rire partout ?

Parce que, finalement, c’est presque ça qui est le plus important ! La blague de Tex justement : dans un Bar PMU, elle fait un carton ! Alors quand dans un Body Minute moins. Moi, je pense que oui : on peut rire partout, mais ça dépend du contexte. Par exemple, peut on rire à un enterrement ? Oui… Mais ça dépend de la mort de la personne. Le mec est mort dans un incendie, tu lui mets "Allumer le feu", c’est non ! En revanche, si il s’est mis un pétard dans le cul, oui ! Il l’a bien cherché ! T’as fait un truc de crétin, on va se moquer de toi très très fort !

Moi par exemple, une blague que je trouve drôle à un enterrement, c’est à l’église, de frapper contre le banc en bois en faisant croire que c’est le mort qu’est pas mort dans le cercueil… En revanche, est-ce qu’à une crémation on peut allumer un briquet comme dans un concert… La réponse est non ! Pas parce que ça se fait pas, mais uniquement à cause des détecteurs à incendie. Après tout le monde est mouillé, la crémation est plus longue… Ceux qui ont déjà essayé d’allumer un feu avec du bois mouillé savent de quoi je parle !

Mariage ? Evidemment qu’on fait des blagues… Mais jamais au micro après 19h30, quand tu as plus de 45 ans ! Parce que moi ça me rappelle mon oncle, bourré au Kyr Cassis qui choppe le micro du DJ et qui balance : « Hey C’est 2 arabes dans le désert… » Comme on était à Marrakech, ça a mis une sale ambiance.

Au lit… Est-ce qu’on peut faire des blagues quand on fait l’amour ? C’est vivement déconseillé… Je dirait même que c’est formellement interdit ! Elle est déjà dans ton lit ! Qu’est ce que tu veux te faire chier à faire des blagues ?! Avant pour la séduire oui ! Après pour qu’elle se barre oui ! Mais pendant non ! Moi, un coup elle me dit « je suis pas épilée », pour déconner j’ai répondu : « Moi non plus, ça va faire Velcro » Très mauvais timing ! Me jetez pas la pierre ! Ça vous arrive jamais de pas être épilé ?!

Donc vous voyez tout est question de contexte. Après il faut être très bon en impro ! Et ça Kheiron il sait faire ! Y a des Portugais ? Il fait des vannes sur les Portugais. Y a des Antillais ? Il fait des vannes sur les Antillais. Et y a des Juifs ? Il fait des vannes sur les Antillais !

Bonne émission !