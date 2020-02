Le film dont nous parlons ce matin évoque la gloire éphémère, la difficulté à se remettre en question et la complexité de trouver un nouveau travail, et ça a parlé à Tom...

Oui parce qu’on est dans un monde où on se juge en 2 secondes ! Maintenant on se juge en une photo…

Sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, sur les CV, en une photo on est jugé ! Moi j’ai un pote qui m’a dit « Je galère… »

Après je lui ai dit montre moi ta photo… Après je lui ai dit « Benjamin t’es candidat à la mairie de Paris, envoie au moins une photo de ton visage ! »

Parce que c’est l’une des thématiques du film…

Un jeune qui a eu sa petite heure de gloire en tant qu’acteur au cinéma et qui sans vraiment forcer, aimerait bien retrouver cette époque…

Et c’est vrai que c’est très dur d’avoir d’avoir été dans la lumière et de retomber dans l’anonymat.

D’ailleurs je pense qu’à l’heure actuel le sexe de Benjamin Griveaux est en déprime complète…

Je ne comprends jamais les gens qui disent c’était mieux avant… à part Benjamin Griveaux…

Non parce qu’on parle toujours de ceux qui ont connu la gloire jeune, et devenus adultes ils sont un peu tombés dans l’oubli… C’est chiant…

Mais franchement physiquement t’as changé… Y a moyen qu’on ne te reconnaisse pas trop…

Regardez Jordy, on le croise aujourd’hui dans la rue… On ne sait plus qui c’est… Si ça se trouve il est dans le public, ou même en régie et on le sait pas…

Parce qu’il a grandi, il est passé à autre chose…

Mais quand tu as été connu adulte, t’as beau changer de coupe de cheveux, faire un petit régime…

On reconnaitra toujours Patrick Balkany !

Et encore une fois ce n’est pas pour faire une fixette, mais Benjamin Griveaux… Qu’est ce qu’il va faire demain ? Ou après demain ? On l’a vu tout nu !

Faut arrêter de dire que c’est un pervers… Il a fait ça en 30 secondes, il était chaud, il a pris son iPhone, il s’est filmé… Il a envoyé la vidéo, fini !

Vous voulez savoir ce que c’est qu’un pervers ?

Il y a 20 ans… Tu voulais faire la même chose. Fallait être chaud, sortir son caméscope, mettre 2/3 lampes pour avoir une bonne lumière, enregistrer !

Faire une copie de la cassette, la mettre dans une enveloppe, aller la poster !

Si pendant les 3h que ça te prenait de faire tout ça, à aucun moment tu t’es dit que c’était une mauvaise idée… C’est que t’étais un pervers !

Mais pas en faisant un truc sur un coup de tête en 30 secondes !

Mais tout ça c’est à cause des réseaux sociaux, des technologies...

Quand tu regardes Instagram les gens ont toujours des projets incroyables, ils sont en train d’écrire un scénario, ils deviennent prof de yoga ou préparent un tour du monde…

Alors forcément t’as pas envie de répondre à l’annonce Pole Emploi pour devenir chef de rayon chez Darty.

Evidement que tous les jeunes veulent tous devenir YouTubeur ou influenceur…

On ne peut pas en vouloir à Instagram non plus, de faire rêver les gosses qui ont simplement envie de voyager…

Moi quand j’étais petit je voulais faire Nicolas Hulot ! J’avais aucune envie de faire Patrice Lafont… Faire deviner des mots dans Pyramides à Marie Ange Nardi et Laurent Broomhead, où de dire le compte est bon dans des chiffres et des lettres ça n’excite personne !

Donc bon courage à tous ceux qui ont connu la gloire et tous ceux qui sont en reconversion… Et si par hasard il y a d’anciens membres du gouvernement qui nous écoutent, je revend un Nokia 3310 en très bon état ! Pas de connexion internet, pas d’appareil photo, mais la batterie tient 8 jours !