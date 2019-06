Ce matin Tom confirme que les clichés sur les populations ne sont pas malins mais qu’ils font rire quand même....

Déjà ce qui cartonne c’est que c’est un film anti-clichés ! Même si c’est certain que les racistes vont être déçus !

Un film sur les chinois, mais qui sont pas en mode touristes à tout prendre en photo, un film où y a pas une bagarre, et une commande « Bondour c’est le menu B12 » ! C’est sûr qu’il va y avoir des déçus !

Parce que c’est comme ça ! Parce qu’on est en 2019 !

Et ce n’est pas parce qu’on ne peut plus rire de rien, ou que c’était mieux avant ! C’est juste que les Asiat’ d’aujourd’hui, bah ils sont Français ! Ils sont nés en France !

Que c’est leurs parents, ou leurs grands-parents qui sont Chinois !

Le Chinois qui vit en France il n’a pas d’accent, il est comme tous les autres Français, il mange gras et il regarde des séries !

Même si après je pense qu’il faut se détendre quand même ! Parce que oui parfois l’humour peut être un peu cliché !

Evidemment que c’est pas bien de faire le Chinois avec l’accent, ça c’est fini on peut plus le faire !

On peut plus faire le Roumain non plus « Monsieur Nagui s’il vous plait, donne moi parole chanson Bénabar… »

Ça on n’a plus le droit non plus !

L’accent Africain plus le droit, c’est fini… ce qui est très con d’ailleurs, parce que l’accent Africain, je sais pas ce que c’est moi !

Parce que réunir tout un continent sur un seul accent c’est hyper fort !

C’est comme si on faisait l’accent Européen ! Y a que mon oncle qu’arrive à le faire l’accent Européen, mais quand il est bourré !

Pour lui il fait l’accent Belge, nous on entend l’accent Suisse, et ça fini toujours en accent Allemand, bref, c’est l’accent Européen de mon Oncle…

L’accent Portugais, alors on a le droit… Enfin plutôt les Portugais s’en foutent ! Mais ça fait plus marrer personne !

Et puis heureusement pour les racistes il y a toujours des petits havres de paix culturels... l’accent Russe ! Il est sympa le Russe il gueule jamais !

Quand on fait l’accent Russe, ça démarre toujours par une commande de Vodka et ça fini par un homicide, mais aucune plainte des Russes !

L’Italien pareil, il gueule jamais, on a résumé une nation à des restaurateurs ! Ils s’en foutent !

Et attend le pire, les Anglais on les a résumés a des alcooliques !

Et alors là où on est des génies en France sur les clichés, on a résumé, que dis-je… on a réduit une population à une seule personne !

Les Grecs, pour nous c’est Nikos Aliagas !

Alors oui faut arrêter les clichés, mais il faut aussi arrêter de s’offusquer pour rien !

Y a des clichés qui sont cool… Si pardon, mais il y a des clichés cool ! J’ai jamais vu un seul noir venir nous voir et dire : « Les gars arrêtez de dire qu’on a des grosses bites je vous jure c’est pénible »

Comme les Chinois, j’ai jamais vu un seul Chinois dire « Arrêtez de dire qu’on bosse trop, dites qu’on a la flemme… exactement, comme les Antillais »

Et même les Antillais ils ont jamais gueulé !

Ou alors ils avaient la flemme de dire qu’ils ont la flemme…

Donc vous voyez on ne peut pas rire de tout !

Ou plutôt : Tout ne fait pas rire tout le monde !

Le principe du rire, c’est toujours SUR quelqu’un ! Sur 10 personnes, il y aura forcément 1 sur 10 qui ne rigolera pas !

Moi par exemple les blagues sur les petites bites ça ne me fait pas rire…

Parce que je me mets à la place de ces gens là…

Et d’ailleurs c’est ça le problème, c’est qu’on se met à la place de ces gens là…

Y a quelque temps, il y a un rappeur noir qui a fait une chanson où il dit « Pendez les blancs ! »

Et là t’as plein de gens qui ont été choqués ! Ca va oui ! Faut arrêter !

Parce que la pendaison, il faut quand même être très très organisé, et surtout plusieurs !

Et puis c’est pas grave, c’est qu’une chanson !

Si à chaque chanson on doit s’inquiéter ou la la, il a dit « pendez les blancs » ça va donner des mauvaises idées... Bah putain, les pompiers quand ils ont entendu Johnny, chanter « Allumer le feu » ils devaient être inquiets !

