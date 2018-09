À l'occasion de la venue de Gaspard Ulliel et Céline Salette pour le film "Un peuple et son Roi" de Pierre Schoeller, Tom Villa revisite l'Histoire et chronique la Révolution française.

Evidement que « Un peuple et son Roi » ça va être un succès…

Déjà vous avez le casting. Bon déjà vous évidement Gaspard Ulliel et Céline Salette. Mais aussi Louis Garel, Adèle Haenel, Niels Schneider, Izia Higelin, Noémie Lovsky, Denis Lavant, Laurent Laffite de la comédie Française.

Comment ça se passe, au casting fallait venir avec son César ? Si t’avais pas de César tu faisais pas le film ?

Très bon titre « Un peuple et son roi ». A la France Insoumise, ils ont déjà fait une parodie de votre affiche, ils ont collé la gueule de Macron… Y a 500.000 tracts qui ont été imprimés pour la prochaine manif !

Alors, le sujet du film c’est la Révolution. Révolution Française qui a démarré… le 5 Mai 1789… Pas con les mecs… On laisse passer le 1er mai pour faire un gros week-end de pont avant de commencer les hostilités… Quand on va dormir dans la rues, vaut mieux arriver un peu frais ! Le 8 Mai, ils s’en foutaient ça n’avait pas encore existé. Grosse Manif le 14 Juillet 1789.

Alors évidement comme vous le constaterez, ça a démarré un jour férié ! Et en même temps c’est normal, le 14 Juillet personne ne bosse, il fait beau, à l’époque personne n’a la télé, on va se balader… Et comme sur les Champs Élysées les boutique sont fermés un jour férié, Châtelet les Halles à l’époque c’était Rungis, boom on va à Bastille…

Je veux pas dire de bêtises, mais tout est parti du McDo,… où y'avait du monde, les mecs en cuisine n’arrivaient pas à suivre… D’où la prise de la Bastille… Et il faisait très chaud ce jour là, on était au début d’un fort épisode de canicule… Donc forcément, on retire ses vêtements, d’où les sans culottes !

