Tom a beaucoup de questions à poser à Alice Pol et Guillaume Gallienne, et beaucoup de réponses aussi !

Alice Pol, Guillaume Gallienne bienvenue dans la bande Originale !

[Alice Pol] « Attention parce que ma mère regarde »

Oui oui mais ne vous inquiétez pas Alice ! Et puis on est à la radio… Donc elle va pas être choquée de ce qu’elle va voir !

Guillaume re-re-re-bienvenue dans la Bande Originale ! Vous êtes un peu le régional de l’étape !

[Guillaume Gallienne] « On s’est déjà vu quelque part non ? »

Bah oui ici même c’est ce que je viens de dire ! Dans la Bande Originale !… Présenté par Nagui !

[Guillaume Gallienne] « L’homme aux 10 000 femmes »

Exact ! Et encore vous n’avez pas le vrai chiffre !

[Guillaume Gallienne] « Un monument de son vivant »

Oui bon ça va on a compris ! C’est surtout N’oubliez pas les paroles sur France 2 !

[Guillaume Gallienne] « Les gens ils se prennent ça dans la gueule tous les soirs »

Doucement Guillaume, vous parlez de mon patron quand même !

[Guillaume Gallienne] « Calme-toi coco »

Non non désolé mais il y a des choses que je ne supporte pas ! Alice on est d’accord non ?

[Alice Pol] « Il rit très très fort »

Merci Alice… Revenons au film Guillaume Gallienne, vous êtes aussi réalisateur, ça a changé votre façon de travailler sur un plateau de tournage ?

[Guillaume Gallienne] « On considère que la contingence est plus importante qu’un être »

Alors est-ce que vous pourriez baisser l’intelligence de vos réponses de 10 points, juste pour que je comprenne. Bon, jouer du Feydeau ça vous fait quoi ?

[Guillaume Gallienne] « Ca je kiffe »

Voilà, des réponses comme ça c’est mon niveau. Et puis sinon, jouer avec Alice Pol c’est…

[Guillaume Gallienne] « Comme Alice au pays des merveilles »

Oui mais non c’est pas la question, c’était une belle expérience de jouer avec Alice ?

[Guillaume Gallienne] « Whoua c’était rock ‘n roll »

C’est à dire ? On se dit quoi quand on joue avec elle ?

[Guillaume Gallienne] « On va juste lui prendre la main et l’aider, et on va gagner du temps »

Ça m’étonnerait, Alice est formidable… Vous l’avez vécu comment ce tournage ?

