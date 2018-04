Tom Villa imagine mener l'interview de Daniel Auteuil, invité pour "Amoureux de ma femme". Il invite l'auditeur dans ses pensées.

Daniel Auteuil vient pour son film « Amoureux de ma femme », tiré de la pièce l’Envers du décor. On l’a rappelé dans la pièce, on entend vos pensées… Dans le film on peut voir ce que vous imaginez et ce que vous rêvez…

Alors ici les rois du rêve, ce sont Daniel Morin et Albert Algoud. Ils rêvent vraiment de tout et de rien, ils rêvent de nuits torrides, de la présidence de Radio France… Il rêve de pince téton fourgonnette capitonné cuir pour certains, Albert lui il rêve de quiétude…

« Je rêve d’une banque… »

Non ça c’est pas eux ! Bref dans la pièce comme dans le film, on rentre dans votre tête…

Et parfois j’aimerais bien savoir ce qu’il y a dans la tête des journalistes qui font les interviews…

Daniel Auteuil qui vient nous voir pour son film « Amoureux de ma femme »

« Je l’ai pas vu bordel, je l’ai pas vu ! »

Un film que j’ai adoré

« Enfin plutôt une bande annonce que j’ai adoré ! »

A la base c’est tiré d’une pièce de Florian Zeller qui s’appelle L’envers du décor… Il est incroyable ce Florian Zeller, qu’est-ce qu’il écrit comme pièce…

« Qu’est-ce qu’elle est con ma question ! Evidement qu’il écrit des pièces ! C’est son métier ! On dit pas, dis donc cet expert comptable qu’est-ce qu’il fait comme Bilan… »

Donc après la pièce, maintenant le film

« J’espère qu’ils vont pas faire le livre et la BD sinon on est dans la merde ! »

A vos côtés il y a Sandrine Kimberlain, l’actrice Césarisée… et Gérard Depardieu…

« L’acteur Russe »

Comment ça s’est passé ce tournage avec Gérard Depardieu ?

« Allez s’il-te-plaît, dis une saloperie sur Depardieu ! S’il te plait Daniel ! Comme ça après on fait de la reprise sur les blogs média de merde ! »

Ça devait être compliqué avec son agenda entre son spectacle sur Barbara, ses projets cinéma,…

« Ses week-ends avec Poutine »

Il parait que sur un tournage il est difficile à canaliser

« J’en sais rien du tout c’est moi qui vient de l’inventer, toujours prêcher le faux pour savoir le vrai ! »