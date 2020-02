Pour Tom, il est important de classer chaque film dans des catégories et « Mine de rien » est une comédie, mais une comédie : sociale !

Toutes les comédies sont sociales !

Il faut arrêter de vouloir mettre tous les films dans des cases… Comédie sociale, comédie dramatique, comédie romantique... T’as comédie Pop Corn aussi… Ça c’est quand on veut pas dire comédie pas drôle…

« Alors c’était bien la Vérité si je mens les débuts ? »

« Bah tiens au lieu de dire des conneries passe moi le pop corn ! »

Mais sinon toutes les comédies sont sociales !

Prenez « Camping », quand tu lis le pitch, c’est une comédie sociale…

C’est un vacancier dont la voiture est en panne, qui va être recueilli dans sa tente de camping par un mec qui est au chômage, qui s’est fait quitter par sa femme et qui est ami avec un couple de retraités alcooliques…

Franchement heureusement qu’il y a un peu de comédie, parce que sur le papier, ça pourrait très bien être un film des Dardenne que ça ne choquerait personne !

En ce moment la comédie sociale se porte bien, il y a eu les succès du film « Les Invisibles », « Rebelles »…alors c’est quoi la comédie sociale ?

Et ben c’est un film drôle mais avec des pauvres…

Et qu’est ce que ça veut dire qu’il y ait de plus en plus de comédies sociales, qui cartonnent… ça veut dire que c’est la merde en France en fait !

En Angleterre ça fait beaucoup plus longtemps qu’il y a des comédies sociales, il y a les films de Ken Loach, The Full Monty …

C’est qu’avec Thatcher et tous les gouvernements qui ont bousillé les services publics il y a eu un vrai bouillonnement avec plein d’histoires sur des pauvres qui essaient de regagner leur dignité.

Mais nous on n’était pas habitué en France…

C’est vrai qu’à un moment donné dans les comédies Françaises il y avait toujours un couple ou l’homme était architecte et la femme directrice des Ressources Humaines. Ils avaient une maison de campagne au Pila ou dans le Lubéron… L’été ils partaient en Corse, ça jouait au Golf, ça faisait des dîners en petit comité à la maison avec 14/15 amis…

Mais depuis les gilets jaunes les producteurs se sont rendu compte qu’ils ne pouvaient pas passer à côté du public qui gagne moins de 1400 euros par mois… à deux !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !