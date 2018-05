Tom Villa voudrait parler des événements de Mai 68, mais ne l'a pas vécu... Faut-il parler uniquement de ce qu'on a vécu ?

Philippe Labro est ici pour nous parler de Mai 68. D'ailleurs, je vais moi aussi en profiter pour donner mon point de vue sur ces événements. Je crois qu’on peut le dire sans trembler, il y a eu un avant et un après Mai 68…

Oui en même temps qu'est-ce que vous en savez ? Vous n'y étiez pas !

Alors ça c’est formidable ! Ça c’est la grande phrase ! « Tu n’y étais pas ! » ! Bah ça va être sympa, si on peut parler que des trucs où on était là, on ne va pas se dire grand-chose !

J’étais à la boulangerie ce matin, je peux en parler ?! Vous n’y étiez pas !… Vous venez de perdre la moitié de l’équipe Nagui

. Et oui ! On est tous né dans les années 80 avec Leïla et Marina…Notre premier souvenir historique c’est France / Brésil 98 ! Bah vous avez bien fait d’inviter Philippe Labro alors !

Je ne peux pas donner l’âge de Philippe, mais un indice c’est le même que le Tarn ! « Tu ne l’as pas vécu… Tu ne sais pas ce que c’est… » Ah bah très bien ! Je suis impatient de vous voir face au président Macron !

Je vous rappelle qu’il a 40 ans !

Quand le mur de Berlin est tombé, il avait 11 ans. Vous Nagui, ça faisait déjà 15 ans que vous bossiez en 89 ! (Parce que Nagui a commencé jeune !)

Je n’y étais pas je ne peux pas en parler…Et faut aussi s'y connaître sur un sujet pour pouvoir donner son avis ?

Non je demande parce que prenez la liste des 23 joueurs de l'équipe de France de foot pour le mondial, tout le monde donne son avis.

Alors les commentateurs sportifs, les sportifs eux-mêmes je veux bien. Mais François Hollande. Oui oui, François Hollande a regretté l'absence de Dimitri Payet.

Merci François, bah nous on a regretté l’absence de croissance de l’emploi François ! Non mais franchement, s’il faut avoir vécu les choses pour avoir le droit d'en parler, ça va limiter nos chroniques.

Parce qu'une chronique sur le Balto, c'est sympa. Deux à la limite, ça fait comique de répétition. Mais après, Daniel il va avoir l'impression de tourner en rond.

Et puis ce truc d'avoir vécu les choses ou de s'y connaitre pour en parler ça va quoi.

Le seul qui pourrait parler de tout, c’est un journaliste de BFM TV ! Les mecs ils sont envoyés partout tout le temps à toutes les sauces, la neige, la canicule, l’enterrement de Johnny, les manifs, les matchs de foot, l’élection de Macron, le panaris de mon père et le brushing de ma sœur ! Non mais c’est formidable d’avoir dit ça Nagui

Si y a des étudiants en pleine révision du Bac, ne vous emmerdez pas sur l’Histoire ! Vous direz « Ah non désolé, la seconde guerre mondiale, je n’y étais pas, je ne préfère pas en parler et c’est sur France Inter qu’ils ont dit ça ! »

Non vraiment ce n'est pas une bonne idée. Je crois qu'il vaut mieux continuer à donner son avis sur tout et n'importe quoi et avec un peu de chance, dans le lot, y'aura un truc pertinent.

Voilà Philippe Labro, bonne émission et un conseil : Malgré tout ce que j'ai dit, attendez quand même d'avoir vécu cette émission avant de nous donner votre avis. Vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise.