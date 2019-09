Tom a beaucoup de questions à poser à Olivier Gourmet, et beaucoup de réponses aussi !

Olivier Gourmet bonjour, merci d’être avec nous ce matin dans la Bande Originale

[Olivier Gourmet] « Qui êtes-vous ? »

Je suis Tom Villa et…

[Olivier Gourmet] « Vous faites quoi comme boulot ? »

Euh humoriste pourquoi ?

[Olivier Gourmet] « Quelle vie de con ! »

Bah non je vous permets pas ! C’est vachement bien ! On essaye très modestement d’égayer la journée des gens, et…

[Olivier Gourmet] « Faites-moi la tirade des nez »

La tirade des nez ? De Cyrano ? Là comme ça à froid ?

[Olivier Gourmet] « J’aime surprendre »

Allez ok c’est parti… Euh « C’est un roc ! … c’est un cap… Euh c’est un pic ! Pourquoi c’est un pic ?

Non attendez je me suis chié ! Pardon je peux recommencer

[Olivier Gourmet] « Le ridicule tue pas »

Donc non je recommence pas… Mais sinon je vous jure qu’avec Nagui on passe toujours un bon moment !

[Olivier Gourmet] « Très bien qui est ce ? »

Nagui ? Bah c’est l’animateur de l’émission… Alors vous allez voir il est gentil, il pose des questions parfois un poil longues

[Olivier Gourmet] « Mais y a une rumeur qui lui colle à la peau »

Une rumeur sur qui ? Nagui ? Laquelle ?

[Olivier Gourmet] « Renseignez-vous un peu c’est votre boulot ! »

Bah non c’est pas mon boulot ! Bah non mais vous pouvez pas me laisser dans le flou comme ça !

[Olivier Gourmet] « Je l’ai observé, regardé »

Mais c’est peu de l’espionnage de vie privée des gens ça ?

[Olivier Gourmet] « C’est mon loisir et j’en ai besoin »

Oui mais ce que je veux dire c’est que…

[Olivier Gourmet] « C’n’est vraiment pas l’moment d’m’interrompre »

Bah non mais en fait c’est vous qui… Mais du coup la rumeur… Alors oui parfois il est peut-être un peu salaud…

[Olivier Gourmet] « Pour moi ce n’est pas un salaud, c’est un être humain. »

Ah bah ok très bien alors !

[Olivier Gourmet] « Bon alors vous voulez m’aider ? »

Bah oui je veux bien mais comment ?

[Olivier Gourmet] « Véhicule Peugeot immatriculé en Belgique CNN747, c’est à vous ? »

Alors non désolé j’ai pas de voiture… C’est pas à Nagui non plus ! Il aime pas les Peugeot et fiscalement il est résident au Luxembourg… Belgique ça doit être dans l’équipe de Par Jupiter je pense. Mais c’est juste ça ? Il fallait que je vous aide à reconnaitre une voiture ?

[Olivier Gourmet] « Et on peut avoir un peu de champagne ? »

Ah bah fallait le dire plus tôt ! D’habitude vous faites quoi à 11h du matin si vous n’êtes pas à la radio ?

[Olivier Gourmet] « Au bistro avec des copains »

Ah bah fallait le dire plutôt, nous c’est pareil, mais sans l’alcool ! Allez bonne émission !