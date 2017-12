A l'occasion de la venue de Marc Dugain pour son film "L'échange des princesses", Tom Villa nous explique pourquoi il n'est pas sûr que "c'était mieux avant"...

Non je précise parce quand un film sort avec le mot « princesse » dans le titre, pendant les vacances scolaires, y’a que trois choix possibles : soit c’est un Disney,soit c’est une comédie romantique à New York avec Cameron Diaz, soit c’est le dernier film de Marc Dugain.

Et comme il n’y a ni un dessin animé, ni une blonde avec du sperme dans les cheveux… C’est donc Marc Dugain !

Votre film « L’échange des princesses » c’est l’histoire extraordinaire de deux princesses qui sont donc échangées pour réconcilier deux pays…L’une a 12 ans et l’autre 4 ans... Je vais pas dire de force… Mais disons qu’elles ont pas trop trop le choix !

L’histoire se déroule en 1721….soit il y a 296 ans….

Un échange de fillettes pour des raisons politiques il y a 296 ans…

Quand j’ai vu ça j’ai pas pu m’empêcher de penser aux gens qui, toute la journée, disent. « Oh c’était mieux avant ». Vous êtes sûrs que c’était mieux avant?

Dans le film on est début XVIIIème siècle…L’époque où on ne se lavait pas…On mettait des perruques...On faisait caca derrière les rideaux... Bref un samedi soir chez Michou !

Je déconne évidemment, chez Michou ils mettent pas tous des perruques !

A l’époque, pour réconcilier deux pays on s’échangeait deux petites filles, pour qu’elle deviennent princesse de l’autre pays…

Aujourd’hui c’est quand même beaucoup plus sympa et simple de garder de bon rapport avec un autre pays qui fait de la merde : on se vend des armes, on leur met une légion d’honneur !

Alors oui on a échangé des petites filles, dont une de 4 ans pour la marier…Oui aujourd’hui c’est choquant, mais à l’époque…Je vous rappelle qu’en 1700 l’espérance de vie moyenne était de 33 ans !

On va pas se mentir, on n’avait pas trop de temps à perdre !