Tom Villa doit faire une chronique drôle sur les enfants battus. Un sujet pas vraiment drôle abordé par l'invitée du jour Delphine de Vigan... Alors comment se sortir de cette situation horrible pour un chroniqueur ?

Nous recevons Delphine de Vigan pour son roman "Les loyautés". Un enfant bizarre, une prof qui s'inquiète, un copain qui a une vie de famille compliquée… Après mes chroniques sur l'Autisme et Alzheimer, aujourd'hui les enfants dont les parents se foutent, qui sont en échec scolaire qui sombre dans l’alcool et qui pourrait être battus !!!

Je ne suis plus un chroniqueur, je suis une permanence sociale : « Alors pour votre aide de la CAF, il me manque le formulaire B22. Ha ben sans ça je ne peux rien faire. » Voilà, excusez moi. Je finissais avec Daniel Morin. Une sombre histoire de prime de naissance pour un enfant reconnu à l'étranger.

Je vous adore Delphine de Vigan mais en revanche moi je fais des chroniques sur l’actu des invités. Morin, Marina ou Tanguy, eux ils ont le droit de faire des chroniques sur des sujets plus léger lié avec l’actu : La réforme des retraites, l’affaire du Petit Grégory, le procès de Jawad,... Et moi les gamins fracassés par la vie.

En fait je pensais que le bizutage aurait lieux la 1ère année… Perdu ! Sur France Inter le bizutage c’est la 2ème année. Parce que oui on peut rire de tout ! M’enfin quand même là… Les enfants qui picolent et qui sont peut être battus…

Déjà les femmes battus, Tex l’a tenté. Bon, du coup là, en ce moment, il doit faire la queue au Pôle Emploi de Reuil- Malmaison avant d’aller faire un saut au Tribunal des Prudhomme. Donc femmes battus c’est chaud, mais des enfants battus ? Oh allez ! Je la tente ! Vous savez ce qu’on dit à un gamin qui a déjà les 2 yeux aux beurres noirs…

On va appeler le CSA ! Est ce qu’on peut appeler le CSA en régie s’il vous plait ? Oh vous êtes con en régie ! Non on appelle vraiment le CSA s’il vous plait !

Oui, bonjour, c’est Tom Villa de France Inter et vous êtes en ce moment même sur l’antenne de France Inter. Je vous explique je suis en plein milieu de chronique et j’avais un gros doute…. Je voulais savoir, est ce que j’ai le droit de faire des blagues sur les enfants battus ?

Je sais pas... Bah je sais pas, mais moi non plus je sais pas ! C’est pour ça que je vous appelle ! "C’est pas avec moi qu’il faut voir ça ?" Je suis bien au CSA ? Donc c’est avec vous ?

Plateforme externe… Ah formidable donc comme Free, là je suis avec un opérateur à Marrakech ?

Est ce qu’on peut rire sur les enfants battus ? J’ai toujours pas la réponse… Et en même temps je ne suis pas sûr ! Si la prochaine fois, vous voulez faire un livre sur un sujet plus léger, uniquement pour ma chronique je suis pas contre.

Je vous souhaite une bonne émission, moi je vais finir le dossier de la CAF de Daniel…