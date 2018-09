A l'occasion de la venue de Gustave Kervern et Benoît Delépine pour leur film "I feel good", Tom Villa nous parle des gens riches...

Evidemment que I feel good va être un succès !

Je préfère prévenir, je vais faire le connard pendant 3 min… Non je préfère prévenir, parce que Daniel, ça fait 10ans qu’il prévient pas, et il a une réputation dégueulasse…

L’idée du personnage joué par Dujardin c’est : gagner de l’argent, beaucoup d’argent avec une idée simple en profitant des pauvres... Non ? Ca fait tilt à personne ? Gagner beaucoup d’argent avec une idée à la con qu’on vendrait aux pauvres. C’est le principe même du cinéma… Tu crois que les gens riche ça les amuse de voir un taxi rouler très vite dans Marseille ? Non je ne pense pas, ils ont d’autres choses à faire de leur week-end, ils vont faire de la Formule 1, du Rallye au Maroc, ou du jet ski en Corse ! Et comme le dit si bien Jean Dujardin dans le film, « le but du jeu c’est de faire bosser les autres, c’est pas de bosser soit même »

Pourquoi les gens ils jouent autant au Loto ? Pour espérer gagner et filer tout le pognon à une association ? Je ne crois pas, ils veulent être à l’abris du besoin, avoir une femme de ménage, une piscine et changer de femme… Hey ça va, comme dit mon père, on n’a pas toujours voyagé en 1ère… Mais quand on te surclasse, tu craches pas dessus ! Ha ben si. Faut assumer à un moment.

Et les gens qui disent le contraire n'ont jamais eu l'occasion de comparer l'appart de Nagui et celui de Daniel. Non mais c’est vrai, quitte à avoir une déco douteuse… Autant avoir vue sur la Tour Eiffel comme Nagui, que vu sur la Tour de Pise comme Daniel… La tour de Pise, c’est un Kebab Tunisiano Italien porte de Montreuil, qui fait des calzones, des Grecs, et des Couscous…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !