Tom Villa imagine ce matin une fusion entre France Inter et RMC à l'occasion de la venue de Vincent Moscato...

Vincent Moscato officie sur RMC, et nous ça ne vous auras pas échappé nous sommes sur France Inter.

Vincent qui nous a battu au dernière Radio Note, Pure Média, Ozap, IFOP, IPSOS, Le Figaro, Paru Vendu et Picsou Magazine ! Lui est 3ème, nous 4ème…

Très belle technique donc de l’avoir invité ce matin ! On va voir s’il l’a gardé longtemps sa 3ème place, les mains dans le dos, attaché à sa chaise avec une balle de ping-pong dans la bouche. Et ça m’a donné une petite idée.

Si on fusionnait nos 2 radios… Déjà pendant 5 min, pour devenir France InteRMC !

Alors rebonjour à tous !

Nous sommes toujours dans le Masque et l’Enclume !

Oui il y aura des jeux de mots, et venez me chercher des noises bande de pipes à bois ! Le Masque et l’enclume, c’est cette petite émission tous les jours du lundi au dimanche de 11h à 21h avec évidemment une bande.

Il en fait partie depuis le début, le splendide, le torride, l’acide, le semi-rigide et l’hémoroïde. Et oui j’ai chouré le dictionnaire des synonymes ! Jean Jack Lang !!!

Alors elle est en forme la Jean-Jack ?

Alors c’est très rare, il parle mais on ne l’entend pas ! Et bah oui le micro n’était pas ouvert ! Bande de con !

Comment ça va JJ ?

Jean Jack : Et bien mon cher Jérôme, ça va bien mais…

Oui oui commence pas à nous raconter ta vie on s’en bat les steaks !

Il complète l’équipe du Masque et l’Enclume. Théophile Traquenard, est avec nous aussi ce matin, comment ça va mon Théo ?

Théophile : Il y en a une qui va bien, c’est la culture! La culture qui s’entretient, qui se réinvente …

Et alors qu’est-ce qu’il a fait ce Week-end ? Il a encore été faire chier les bouquinistes ?!

Théophile : Ce matin alors que je donnais un coup de main à ma femme de ménage Philippine, je suis retombé sur un article que j’avais brillamment consacré à l’écrivain Ouzbeque Grundig Stockouenkor que j’avais rencontré par mégarde dans une Librairie Danoise…

Oh lala c’est trop verbeux ça mon Théo ! Allé on y va au mastic !

Sinon on va jamais démarrer l’émission !

Alors le thème de, aujourd’hui, présentement, c’est… J’ai perdu la fiche que mon stagiaire m’a préparé, bordel à cul !

Euh… Oui ça y est…Donc la thématique du jour, car comme vous le savez, on arrive à la fin de l’année il se passe plus rien dans l’actu ! Donc on fait des récap’ de l’année 2017…

Donc grosso modo on va reparler de trucs qui se sont passés il y a 6 mois !

Aujourd’hui je vais lancer un grand débat, on peut même le dire, on va balancer un pavé dans la marre… C’est est ce que Eric Vuillard méritait d’avoir le prix Goncourt 2017 ?!

Alors allez-y lâchez-vous ! Vous pouvez nous appeler au 32 17 ! Par SMS ou sur le Twitter @LeMasque et l’enclume ou sur le Facebook, le masque et l’enclume 38 ! Parce qu’il y a un enculé qui avait réservé 37 fois le nom de domaine ! Donc on est le numéro 38 !