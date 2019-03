Tom se demande ce matin pourquoi la si tranquille ville de Beaune accueille un festival de film policier...

Est ce que le festival va être un succès ?

Mais je sais pas moi ! Vous m’en posez des questions, je suis pas à l’office du tourisme de Beaune !

J’ai une tête à bosser dans une mairie ?

Oui j’ai les mêmes horaires ! 11h/12h30 2 jours par semaine ! Mais ce n’est pas une raison !

Je pense que ça va être un succès…

En tout cas y a tous les ingrédients. Des bons films, un jury de qualité et puis Beaune quoi !

Tout autour c’est que des vignobles ! Y a pas un bled qui fait pas du pinard à 150 bornes à la ronde ! Le taux d’alcoolémie autorisé est 1,5 gramme.

Y a autant de boutique Nicolas à Beaune, que de Starbuck Café à Paris.

Surtout vous m’arrêtez si j’exagère un peu...Non ce que je veux dire, c’est que quitte à devoir prendre l’apéro avec le Maire tous les soirs, autant que ça soit sympa !

Et puis c’est pas n’importe quel vin… Le Bourgogne quand même ! Ce que je veux dire c’est qu’on n’est pas dans le Languedoc.

Attention j’ai rien contre les vins du Languedoc et puis le vinaigre n’a jamais tué personne…Tu fais un festival à Clermont Ferrand, je dis pas que c’est pas bien de repartir avec 4 pneus neige Michelin, parce que c’est le partenaire du festival… Mais force est de constater qu’une caisse de 6, dans le compartiment bagage, c’est plus facile à ranger !

Y a des festivals qui sont plus cool que d’autres…

Alpes d’Huez festival c’est de la comédie, on peut skier c’est cool ! Cannes, la cote d’Azur il fait beau, t’es au top !Mais t’es juré dans le festival du film Coréen de Paris…Si c’est pas sous-titré, tu comprends rien et tu rentres dormir chez toi ! C’est un peu la double peine !

Là c’est le festival du film Policier ! Moi je voudrais savoir… Comment tu choisis ta spécialité cinématographique quand tu veux organiser un festival ?Parce le festival du film Policier dans les Ardennes, je comprends, mais Beaune ?

Tu fais un festival du film d’horreur à Charleroy en Belgique c’est raccord ! Pour ceux qui n’ont jamais été à Charleroy... comment vous dire ? Je suis pas croyant, mais si y a le paradis, y a l’enfer, mais il y a aussi Charleroy !

Non le rapport entre Beaune et la police c’est pas évident. Quand on pense film policier on pense plutôt quartiers sensibles, meurtres, action, règlement de compte…Beaune a priori ça a l’air plutôt tranquille…

Je les ai pas tous vu, mais je crois pas avoir loupé d’Enquête Exclusive sur Beaune…« Raisin, Caviste, Vigneron, enquête sur la guerre du réseaux Islamiste Bourguignon » Je l’ai pas vu celui là on est d’accord ?

Non le quartier sensible, c’est un lotissement. Le meurtre, c’est une dispute entre voisins et l’action c’est un tracteur qui a refusé une priorité à droite.Niveau scénario vous avouerez qu’on va pas gagner grand chose.

En tout cas j’ai vu la programmation c’est costaud. Même Augustin Trapenard ne connaît pas tous les réalisateurs.Du coup je vais vous souhaiter une bonne émission et si vous avez des idées de lieu de vacances je suis preneur, parce que là je crois qu’il y a 2 ou 3 régions où j’irai pas pour des raisons évidente de survie !