Quand on cherche le mot succès dans le dictionnaire des synonymes on tombe sur Michèle Laroque c’est évident ! Moins sur François Berléand… mais ça c’est pas grave…

Oh ça y est vous faites les choqués ! François Berleand, il se prend une vanne tous les 2 jours, dans le dos, dans cette même émission, et ça y est Nagui, il fait son choqué !

Non François ? Vous avez pas les oreilles qui sifflent très souvent entre 11h et 12h30 en semaine ?

Et bah vos acouphènes sont dus à Nagui ! Pas la peine de consulter un ORL ça vient de chez nous.

Je vous jure, votre nom est plus souvent cité que celui de certains chroniqueurs de l’émission… Aux ressources humaines ils sont emmerdés… « Et comment on fait ? Est ce qu’on doit le payer ? »

Et en même temps se pose cette grande question : vaut-il mieux une vanne dans le dos de la part de Nagui ou un compliment de face de la part de Christine Angot…?

Je vous ai vu samedi soir chez Ruquier, pas de pot, c’est arrivé… Vous avez 3h…

Donc oui succès assuré pour cette pièce où je rappelle le pitch pour les auditeurs qui viennent d’arriver…

Michèle et François vous jouez un couple fusionnel… Michèle vous jouez le rôle de Suzanne et François le rôle de Julien…

Alors pourquoi celle qui fait jeune, on lui a donné un prénom de vieille ?

Alors que celui qui fait… Bref je sais pas !

Non c’est vrai autant Michèle et François c’est sympa, ça fait petit couple de banlieue…

« Samedi soir on a été chez Michèle et François à Cergy-Pontoise… Michèle nous a fait des rognons sauce gribiche à tomber ! Par contre c’est vrai que François il a pas d’arthrose au coude… Il consomme plus que ma bagnole ! Il est pas passé à l’hybride ! »

Alors qu’au niveau des prénoms… Suzanne et Julien, juste au son sans l’image, on dirait une prof qui se tape son élève… Après regardez ça peut mener très haut c’est pas le problème !

Bon dans la pièce… Suzanne et Julien sont un couple très fusionnel Julien a eu un petit soucis d’accident de voiture qui a entraîné un décès…

Et là c’est le drame… Quand c’est la fin d’un couple fusionnel c’est la cata ! Parce que le couple fusionnel c’est quand même extrêmement relou ! On en connait tous et on les déteste.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !