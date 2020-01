Ce matin, Tom nous parle d’Alexandre Benalla après avoir consciencieusement lu la BD « Benalla et moi »

Benalla ce génie ! Qui depuis ces petits déboires est accusé un peu de tout maintenant !

Il a été soupçonné un temps d’être lié à l’évasion de Carlos Ghosn…

Je ne sais pas si c’est vrai ou pas… Mais là tu te dis qu’on peut tout lui mettre sur le dos :

Benalla, l’âge pivot de la retraite c’est lui !

L’évasion de Dupont de Ligonnès !

Le 11 septembre, le petit Grégory et l’assassinat de Kennedy !

Mais il ne faudrait pas l’accabler trop vite non plus !

Oui avec son boulot il est accusé d’avoir obtenu plus vite un permis de port d’arme, des passeports diplomatique ! Mais franchement on l’aurait tous fait ! Déjà parce qu’attendre à la douane c’est relou !

Et puis faut se dire que c’est comme une sorte de cadeau du CE ! Dans certains CE c’est des places de ciné à 4€50, dans d’autres c’est des voyages en croisière… Bon bah lui c’est des passeports diplomatiques ! Franchement c’est presque surfait ! T’as aucune immunité, juste tu passes plus vite à la douane et à Space Mountain ! C’est un Fast Pass !

Alors Alexandre Benalla a maintenant les honneurs d’une BD !

C’est comme Martine !

Benalla à la ferme,

Benalla à la plage,

Benalla a gardé la coupe du monde,

Benalla a paumé son-coffre fort,

Mais la BD c’est super !

Je pense que vous avez fait une BD pour que le principal intéressé déjà puisse lire son propre livre…

Non mais c’est beau, c’est du pragmatisme, vous êtes journalistes notamment pour le Monde et vous savez que ça devient compliqué de faire lire des journaux à des jeunes…

La génération whats’app c’est une cata…moi je connais des jeunes qui ne lisent même plus en entier les émoticônes des messages qu’on leur envoie… Bisous coeurs, danseur disco, champagne aubergine, ça y est déjà décroché ! Trop long…faut que ça aille vite !

