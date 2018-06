Tom Villa fait revivre l'émission mythique "A votre écoute coûte que coûte" à l'occasion de la venue de Laurent Lafitte dans la Bande Originale.

A votre écoute...Coûte...que coûte...

Anima sana in corpore sano.

Et morituri te salutant… « Paul Sanchez est revenu » c’est le nouveau film de Laurent Laffi…

Qui évoque donc le… Retour… de Paul Sanchez…Qui après avoir disparu une dizaine d’années, refait apparition aux Arcs sur Argens. Magnifique village au cœur du massif des Maures. Des Maures M.A.U.R.E.S et non mort M.O.R.T.S ahah… Et d’ailleurs contrairement à ce qu'on pourrait croire, ceux qu'on appelait anciennement maure ne sont pas blancs, ni arabes, ni berbères, mais bel et bien des NOIRS. Des NOIRS d’Afrique…Car n’oublions pas que Maure signifie NOIR, sombre, et désignait les populations noires de l'Afrique septentrionale, l'actuel Maghreb. Donc les Sarrasins !

A noter également que la Tête de Maure, MAURE que l’on retrouve sur le drapeau Corse…Têtes de Maures qui vient de Mauritanie Romaine. Car ce sont des races qui aiment à dominer les autres, tel Othello, allias le maure de Venise…Othello qui n’était donc pas blanc de peau, loin s’en faut…Et oui, les noirs aiment dominer, nous l’avons vu dans les guerres tribales…Sans transition, évoquons la thématique du film : le massacre de la famille par son chef de clan… Paul Sanchez qui est de retour …Alors oui une famille très énervante ça peut nous arriver à tous… Il avait peut-être ses raisons ce brave Sanchez…Mais évoquons plutôt la disparition…

Nous avons Didier au téléphone. Bonjour Didier.

-Bonjour !

-Alors Didier on a fait beaucoup de mal à quelqu’un ?

-Non !

-Alors qu’est ce qui c’est qui c’est… Alors pourquoi ?

-Ben oui je suis un peu triste.

- A la bonne heure !

- Hein ?

- A la bonne heure. C'est une expression pour dire "Heureusement".

- Heureusement de ?

- Ben qu'on soit là Didier. Visiblement, vous n'êtes pas assez grand pour gérer votre chagrin tout seul. C'est qui donc qui s'est barré sans prévenir Didier?

- Ben ma femme.

-Aïe

-Oui ce n'est pas de chance…

- Non, je dis aïe parce que je viens de me cogner le petit Juif…Enfin le coude, on n’a plus le droit de rien dire… Je vous écoute Didier et évitez de digresser s’il vous plait…

-Donc ma femme est partie sans laisser de trace alors que j'étais en déplacement professionnel. Je suis commercial pour une entreprise de Velux.

Je pense qu'elle est partie avec son amant.

-… Et ?

- BAH C’est tout !

- Et oui… Oui… Oui… c’est une histoire très simple et en même temps, tellement commune…

- Ce n’est pas très gentil…

- Bah oui mais Didier… Mais vous connaissez l’adage ? Qui va à la chasse…Merci Didier et bon courage.

- BAH attendez parce que

Voilà ! Ha on a une auditrice.

- Bonjour. Vous êtes ?

- Margaret.

- Bonjour Margaret. C'est qui qui qui a disparu Margaret ?

- Mon mari Philippe.

- Ah oui c’est embêtant… Autant perdre ses clés, ça va, on peut faire un double… Que son mari… A tout hasard, il ne va pas à la chasse ?

- Si pourquoi ?

- Non c’était par rapport à l’auditeur d’avant mais bref c’est pas grave… C’était Quand ?

- La chasse ?

- Non, que votre mari a disparu… Allez Margaret un peu de nerf bon dieu !

- C'était en 2014. Et depuis aucune nouvelle. Mais ce matin…

- Bah oui je me doute…Si vous aviez eu des nouvelles, vous ne nous auriez pas appelé ! AHahahahahhahahahah ! Et depuis 4 ans, vous avez préféré nous appeler plutôt que d’aller chez le psy

…

- Je suis psychothérapeute… Mais ce mat…

- Attention Margaret ! L’automédication ça peut se retourner contre vous !

Et d’ailleurs comment faites-vous ?

- Comment je fais quoi ?

-Pour être à la fois assise et allongée sur le canapé… Parce que du coup, il faut se lever très rapidement et vice versa…

- Je ne suis pas Psychologue mais Psychothérapeute, et je voulais vous dire…

- MOUAIS… C’est ballot, en tentant l’automédication vous auriez pu faire une belle économie… et lui que fait-il ?

- Médecin Généraliste, et nous travaillions ensemble, et je crois…

- Ouh la mauvaise idée Margaret ! Ne cherchez pas plus loin, il est parti à cause de ça ! On se voit au réveil, on se voit le midi, on rentre chez soi le soir, sur qui qu’on tombe, encore la même personne.

Je pense que Philippe était arrivé à saturation tout simplement ! Et depuis 2014 plus aucun signe de vie ?

- Justement, j’écoutais votre émission et j’ai eu l'impression d’entendre sa voix

- Et oui Margaret, peut-être des hallucinations auditives ? L'usage du cannabis est interdit Margaret. On le dit pour nos auditeurs les plus jeunes : la drogue ce n'est pas bien. C’est caca boudin !

- Non mais j’ai entendu mon mari dans votre émission. Là celui qui parle à côté de vous… Philippe c'est toi ?

- Ha, il me fait signe que non. Et il agite sa main très rapidement comme s'il voulait trancher la gorge à quelqu’un…

-Philippe, répond-moi. Je sais que c'est toi Philippe. Tu ne peux pas partir comme ça !

- Ecoutez Margaret, on garde son calme, à côté de moi, il y a Nagui, qui a sûrement fait plus d’une fois le coup de je donne pas de nouvelles, et de partir comme un voleur… Mais ce n’est pas le débat et ce n’est pas votre mari… Et puis il y a aussi Laurent Laffi… Mais c’est tout !

- Mais pas du tout ! C’est Philippe de Beaulieu ! Je vous dis, il fait semblant d’être Laurent Lafitte ! De toute façon, Laurent Lafitte, il ne viendrait pas dans votre émission…Depuis qu’il est à la Société Française, Monsieur est passé dans un autre monde… Mais c’est mon mari, Philippe de Beaulieu ! Ça fait des années qu’il se fait passer pour Laurent Lafitte. Philippe répond-moi s’il te plait ! Philippe Anima Sana, anima sana…

- Et merci Margaret de nous avoir appelés ! La semaine prochaine, nous aborderons un thème beaucoup plus léger…Comment se débarrasser d’un cor… D’un cor au pied évidemment ! Bonne journée