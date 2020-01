Ce matin, comme dans le film, Tom évoque la relation père / fils

Alors on l’a dit, dans ce film vous jouez le père de Guillaume Tonquédec qui après sa mort revient hanter son fils pour lui donner des tas de conseils…

Alors les pères d’avant qui donnent des conseils aux pères d’aujourd’hui, c’est facile pour eux… A l’époque de mon père si un papa arrivait à donner tous les prénoms et en plus les âges de tous ses enfants sans se tromper il était directement classé « Père modèle ». Et si en plus il savait en quelle classe étaient ses enfants, et pouvait donner une activité extra scolaire pratiquée… alors là c’était la légion d’honneur, et une rencontre avec Pompidou.

Non mais attention, j’aimerais bien que mon père s’intéresse à ma vie, qu’il me donne des conseils, notamment sur mon futur rôle de père mais qu’est-ce qu’il va avoir à me dire ? Il vient d’une époque où les pères trouvaient qu’un bébé était intéressant le jour où il avait l’âge de boire de l’alcool.

Je ne veux absolument pas briser tous les pères qui nous écoutent, mais avant on faisait appel à nos pères pour savoir comment poser du carrelage, comment réparer une chasse d’eau ou changer la batterie de la voiture… Maintenant on a Google…

D’ailleurs c’est assez vexant pour les pères de l’époque… Leur fonction était réduite à vendeur chez Leroy Merlin, ou mécano chez Norauto ! Mais c’est de leur faute aussi ! Nos pères et les pères de nos pères ils ont été assez malins pour faire en sorte de passer la journée au travail pendant que les femmes s’occupaient des enfants…

Ils ont inventé « l’instinct maternel », ce « fameux instinct » qui fait que tu ne sens pas l’odeur du caca quand tu changes une couche ou qui fait que tu ne ressens pas la fatigue quand tu dois nourrir un enfant 8 fois par nuit…

Qu’est ce que c’est « l’instinct maternelle » ? Je sais pas ! MC’est comme « l’esprit canal » ou « le chic parisien » il parait que ça existe mais personne ne l’a jamais vu en vrai ! Ça n’existe pas l’instinct maternelle ! Regardez dans les couples homos d’hommes, comment ils font avec l’instinct maternelle ? Bah ça n’existe pas ! Et ce n’est pas une phrase entendu dans la Manif pour tous ! Non c’est juste que la maman à le droit à 10 semaines de congés maternité, et le père 10 jours, mais tu fais l’inverse, je te jure qu’on va découvrir « l’instinct paternel » le vrai !

En vrai un bébé c’est un chaton, il reste collé à celui qui s’est le plus occupé de lui le plus longtemps ! Puis bon dans le film, l’esprit du père parle beaucoup, donne des conseils mais au fond quand même le père, comme beaucoup de pères, a plutôt du mal à exprimer les choses vraiment profondes et importantes à son enfant…

Moi je trouve ça assez extraordinaire qu’on ait réussi à se reproduire jusqu’à ce jour… Parce que le père n’a que 2 grandes questions auxquelles répondre dans toute sa vie de père c’est :

Est ce que le père Noel existe ?

La réponse est oui, mais pour déconner il a la même tête et la même voix que tonton !

Et comment on fait les bébés ?

Et tout le monde pense que c’est la question embarrassante par définition, alors que pas du tout ! Moi je me souviens l’avoir posée à mon père… Il m’a dit « Bah t’es con ou quoi ? » Mais c’était la semaine dernière, donc ça joue un peu… Non vous avez remarqué que c’est toujours la question ultime Et que non seulement on n’a jamais une réponse claire, mais en plus c’est toujours à coté. Une cigogne, un choux, une rose, la petite graine…

Mais c’est pas qu’ils ne savent pas comment expliquer, c’est qu’ils ne veulent pas nous expliquer pour pas qu’on fasse la même connerie ! Alors vive l’instinct paternel ! Et papa, je t’aime !