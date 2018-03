Gaston Lagaffe, l'inventeur par excellence, a inspiré Tom Villa pour faire un rapide topo de quelques inventions plus ou moins utiles...

Oui Nagui, on reçoit Pierre-François Martin-Laval, dit "PEF", pour son Film Gaston Lagaffe dit "Gaston Lagaffe".

Gaston Lagaffe, ce collègue de bureau pas méchant mais un peu envahissant. On a tous un Gaston Lagaffe dans sa boite… Le mec qui est maladroit, qui est tout le temps fatigué… Il se cogne le genou dans une chaise, il a 15 jours d’arrêt maladie ! En tout cas ça fait plaisir de revoir mon Daniel !

Gaston, son truc à lui, ce sont les inventions. Moi j'ai toujours été fasciné par les inventeurs. Comment t'en viens à inventer un truc.

Après y'a inventeur et inventeur. Le mec qui a inventé la roue, bon clairement, il était inspiré. Pasteur et le vaccin contre la rage, on peut lui dire merci. Marie Curie et ses recherches sur l'atome, je dis bravo !

Mais le mec qui a inventé les ouvertures faciles pour les sachets de fromage râpé…On voit bien l'idée de départ. Le mec se dit qu'il va rendre service aux gens mais clairement, il complique encore plus le truc… Une fois sur deux, l’ouverture facile, tu ne la trouves pas, et l’autre fois sur deux, elle se pète !

Pareil, qui est le mec qui a inventé le

déodorant anti transpirant 96h ?! C’est beaucoup 96h ! Ça fait 4 jours quand même ! En 4 jours, il y a peut-être l’opportunité prendre un douche ?! A moins de se faire une garde à vue sinon, je ne vois pas l’utilité ! Sarkozy lui il s’en fout il a le temps de repasser prendre une douche chez lui !

Non mais on va trop loin dans la technologie ! C’est comme le rasoir cinq lames, t’as la première lame qui te coupe le poil et les quatre autres qui t’arrachent la gueule !