Qu’est ce qu’Arnaud Desplechin attend de l’émission du jour ? Comment s’est décidé le casting de « Roubaix » ? Tom Villa a les questions… et les réponses de cette vraie fausse interview !

Arnaud Desplechin bienvenue !

Une première impression comme ça à chaud au bout de 25 minutes d’émission ?

[Arnaud Desplechin] « Putain c’est vivant ici quand même »

Ah bah voilà un invité sympa ! Et avec Nagui ça se passe bien ?

[Arnaud Desplechin] « J’ai l’impression de l’importuner »

Mais ça va pas ou quoi ! Ah non je vous jure il était super content de vous recevoir !

[Arnaud Desplechin] « On voit qu’il a quand même un sérieux problème d’alcool et d’addiction aux drogues etc et machins »

Ah bah si je vois que vous le connaissez !

Par contre je vous ai senti tendu en arrivant dans le studio… C’est Nagui qui vous faisait peur ?

[Arnaud Desplechin] « J’aurai eu peur qu’il me parle pas, qu’il me fasse que des blagues »

Ouais je comprends je peux pas vous jeter la pierre, nous aussi on a peur quand il fait des blagues. En revanche on dit « j’ai eu peur » et pas « J’aurai eu peur » Parce que je veux pas que les gens ils croivent que vous savez pas parler !

Bon revenons à une de vos actus. Vous venez de sortir un film, « Roubaix une lumière » qui se passe donc… à Roubaix avec… de la lumière !

Le Commissaire est joué par Roschdy Zem, les voisines soupçonnées d’avoir tué une vieille dame sont jouées par Léa Seydoux et Sara Forestier

[Arnaud Desplechin] « Les policiers sont joués par des policiers, les mauvais garçons par des jeunes gens de Roubaix, les jeunes femmes rebelles de Roubaix par des jeunes femmes rebelles de Roubaix »

Oui oui bah on va pas faire tout le casting comme ça sinon on va faire le dictionnaire des métiers. Léa Seydoux comment vous avez fait pour décrocher le rôle avec Arnaud Desplechin ?

[Léa Seydoux] « Nous avons mis le CD de Michael Jackson et je me suis mise à faire le Moonwalk et des ‘hihi’ et là j’ai eu le rôle grâce à ça »

Ah Ouais Arnaud c’est vrai ?!

[Arnaud Desplechin] « Une performance qui m’a laissé sur le cul »

