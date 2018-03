Tom Villa est impressionné par la venue de Cécile et Bernard Pivot... Il essaie d'expliquer son propre lien avec la lecture.

Franchement, si c’est une blague Nagui, elle n’est pas drôle !

Leïla, ancienne prof de lettre classique + Cécile Pivot Auteure + Bernard Pivot… Bah Bernard Pivot quoi ! Sans déconner, j’ai l’impression d’être face au jury du Bac Français ! Mais je n’ai pas eu le temps de réviser !

Après, ça me rassure de voir Daniel Morin, je me dis que beaucoup redoubler, ce n’est pas grave ! Cécile, Bernard, Je suis très honoré d’être en face de vous !

Alors je ne vous cache pas, je suis content qu’on fasse de la radio, et que ma chronique soit à l’orale, parce que si vous deviez la lire, à mon avis je n’aurais pas la moyenne…Non mais c’est vrai, à côté le blog de Morandini, c’est le Petit Larousse !

Non mais je vous le dis, Bernard en grammaire, je ne suis pas très fort… En conjugaison non plus remarquez… Et en orthographe, je ne vous en parle même pas !

Même le mot orthographe je ne sais pas l’écrire !

Non mais c’est un handicap ! Par exemple, dès que je dois écrire un mail important, je l’envoie à ma mère avant, pour qu’elle me corrige mes fautes ! Elle me répond, « c’est bien t’as fait que 28 fautes ! »

Le plus chiant, c’est pour les messages un peu perso ! « Non Tom ! Levrette ça prend 2 T ! » Merci Maman !

! Et le pire, c’est que je sais exactement pourquoi je ne m’améliore pas en français… Parce que je ne lis pas assez !

Enfin si je lis sur Twitter mais du coup, limite, ça aggrave mon cas ! Et vous l’avez dit « Les gens qui lisent sont moins cons que les autres ».

Merci Bernard !

Alors ça ce n’est pas vrai, je connais pleins de gens qui lisent énormément mais uniquement sur des sites complotistes… Et c’est pour ça que vous sortez votre livre Cécile et Bernard qui s’appelle LIRE !