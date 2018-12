D’ailleurs ce soir c’est le réveillon du nouvel an, et le premier réveillon du nouvel an en couple il est pas simple non plus.

Je dirais même c’est l’épreuve de vérité. Jusqu'à présent t’as fait la fête avec elle. C’était sympa… Mais là on parle sérieux. Le nouvel an. LA soirée qui peut faire exploser un couple.

A côté un samedi aprèm chez IKEA c’est une balade de santé.

Déjà parce que le nouvel an, c’est la soirée où tu vas minimum jusqu’à minuit, sinon ça n’a aucun intérêt et ça s’appelle un lundi soir !

Et surtout c’est la soirée qui n’a pas de limite et où personne ne bosse le lendemain !

Donc t’as zéro excuse !

Non faut pas déconner avec le premier nouvel an.

Déjà, avec qui le faire ? La question se pose vers début, mi-décembre.

Et là faut être réactif. Quand elle te demande ce que tu veux faire pour le réveillon faut en faire des tonnes quitte à mentir un peu.

« Oh tu sais moi y a une tradition millénaire dans ma famille. On perpétue cette symbolique à chaque génération au risque de voir la colère des dieux s’abattre sur nous.

Ce rituel sacré, n’est valable que pour les hommes et il consiste à passer la soirée avec ses potes à jouer à FIFA et à boire de la bière. J’y peux rien. C’est la tradition. »

Si elle n’est pas convaincue faut engager des négociations.

Mais je pense que même Edouard Philippe face aux gilets jaune il avait plus de marge de manœuvre…

Parce qu’il y a toujours un mec pour dire… « Ouais mais finalement le 31, c’est un soir comme un autre… »

