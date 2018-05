Tom Villa parle ce matin, à l'occasion de la venue de Guillaume de Tonquédec, de tous les articles qui circulent sur les réseaux sociaux.

Déjà, je voudrais remercier Guillaume d’être parmi nous ce matin ! Je vous dis la vérité, on a eu peur d’une annulation…En bossant l’émission, avec Daniel au café d’en face, j’ai tapé Guillaume de Tonquédec sur Google… Et là, en Une je tombe sur l’article « Guillaume de Tonquédec en larmes face à la remarque d’une journaliste »

Moi à ce moment-là je ne suis pas bien ! Je me dis ça y est, De Tonquédec il est parti en sucette ! Ça fait 10 ans qu’on le connait, avec la raie sur le côté à jouer un père de famille bien sous tous rapports, ou un curé, bref des mecs un peu tradi…Et là il a pété une durite, il a mis un coup de boule à un journaliste, et c’est devenu Albert Dupontel !

Évidemment, je clique… et là pas de chance je tombe sur le Médiapart des People…Voici !

Et en fait, je découvre qu’une journaliste vous a posé une question… D’aucun dirait maladroite… D’autre dirait une question bien à chier ! Sur le fait que vous incarniez une campagne contre le SIDA, et que c’était juste pour votre image… Et du coup écœuré par la question, vous avez été très peiné !

Mais bon, vous n’avez pas été physiquement, en larmes… A pleurer à torrent, à vous rouler par terre sur la moquette en interview… Et là je comprends que je me suis fait eu… Et en même temps je les comprends !

« Guillaume de Tonquédec en LARMES face une journaliste » c’est plus vendeur que : « Guillaume de Tonquédec, un peu déçu par une question à la con… »

Mais voilà on y est ! La génération Putaclic ! Et encore on a de la chance, parce que c’est une info qui est gonflé, mais ce n’est pas du Fake News non plus !

Parce qu’en ce moment sur mon fil Facebook, il va falloir que je fasse le tri dans mes amis, j’ai l’impression d’être à une réunion de conspirationnistes ! Et ces gens-là… Ils relayent des articles. Mais c’est jamais, Le Monde, Libé ou Le Point. Non, ce sont des sites d’informations dont personne n’a jamais entendu parler !

« La vraie République »

« L’œil de l’actu »

« MédiaPerte » ! Toi, tu crois que c’est Médiapart et en fait pas du tout ! C’est un crétin qui dit de la merde ! Et les titres extraordinaires de : « La vraie vérité qu’on nous a caché, mais grâce au beau-frère du cousin d’un collègue d’Edward Snowden, on a récupéré des copies de documents qui montrent que les frères Kouachi sont des complices des services secrets Français. ».

Et puis il y a ceux qui s’indignent sur les réseaux sociaux ! Alors eux ce sont mes préférés ! « Cahuzac a fait une fraude fiscale ! Qu’on l’envoie au bûcher ! »

Mais tu le dis sur quoi ? Sur Facebook ! Qui ne paye que très peu d’impôts en France et qui fait tout passer par l’Irlande ! D’ailleurs c’est marrant comment ces chevaliers blancs, tu les repères facilement sur Facebook… Tu vois souvent des mecs poster des textes de lois sur la protection des données personnelles :

« Selon le l’Article L.237 du droit de la légalité de la justice du tribunal de l’avocat du juge, tout lien avec ma vie personnelle, m’appartient sans que Facebook ait le droit de l’utiliser à des fins commerciales ou monétaires ! » Mais d’où tu me sors des trucs d’avocats ?! Tu es tourneur fraiseur à Aubagne ?! Et je n’ai rien du tout contre les tourneurs fraiseurs d’Aubagne ou d’ailleurs !

Mais vous avez vu la vie des gens qui postent ces textes de lois ? Qu’est-ce que les services secrets Américains vont faire de tes photos de vacances où tu fais du Stand Up Paddle à Palavas les Flots ?! T’imagine la réunion chez Facebook de tous les avocats ?! Il doit y avoir les meilleurs avocats du monde !