Tom Villa est impressionné et honoré de recevoir un président.

Evidemment que ça va être un succès ! Enfin moi je le le perçois comme ça...

Après je pense que tu es Niçois… Tu vois des affichettes avec marqué « Jean Jacques Annaud arrive bientôt à Nice », ils ont du s’inquiéter deux secondes !

Bah oui ! T’es niçois, tu te dis, « Jean Jacques Annaud il a filmé, les Ours, les Loups et les hommes préhistoriques », obligé tu te dis « merde, il va s’attaquer aux Niçois ! »

Alors là, je rassure les Niçois qui n’étaient pas au courant, c’est pour le festival du livre ! Non je dis « C’EST POUR LE FESTIVAL DU LIVRE !!! »

Non ils sont pas sourds les Niçois, ils sont loin, ça n’a rien à voir ! Jean Jacques Annaud. Président d'honneur. La classe….

C'est pas tous les jours qu'on reçoit un président. Alors déjà, bravo. Devenir Président d'un festival de livre quand on a écrit qu'un seul bouquin, c'est un bel exploit. Même Nabilla elle a écrit 2 livres ! Vous vous rendez compte Jean-Jacques ?!

Et bravo à Nabilla, parce que écrire 2 livres quand tu en as lu qu’un seul, c’est beau !

Après, Président d'un festival du livre, c'est moins de contraintes. Quand t'es Président de festival, tu gères pas la guerre en Syrie ou le conflit israelo-palestinien. Là, au pire, c’est une vieille qu’à doublé une autre vieille au Stand de Michel Drucker !

Les Gilets Jaunes non plus, ils devraient pas vous emmerder ! Autant les femmes oranges, les cheveux bleus, peut être… C'est moins de boulot mais c'est quand même classe Président de festival. Et puis vous êtes Président...d'Honneur.

Alors je me posais une question. Comment tu deviens « Président d'honneur ? » Y'a une campagne, des tracts, des meetings ?

Non, tu es choisi ! Par le comité du Festival je suppose... On fait une liste, on voit qui est dispo, déjà ça fait un premier tri ! Et puis après on prend le meilleur !

Une chose est sûre, Président de Festival, on ne peut pas te reprocher d’avoir fait un mauvais mandat ! Quoi que…

« Oh là là, l’enfer, des heures et des heures de queues aux stands, et tu sais quoi ? Le prix de la buvette à encore augmenté !

Ah non mais ça c’est de la faute au Président Annaud ! Sous le gouvernement de Jean Christophe Ruffin en 2016 c’était pas comme ça ! Ah non mais le président Annaud, il a pété les plombs ! Sous prétexte qu’il a tourné avec Brad Pitt, et l’Ours de la Pub Volvic, il a tout augmenté de 5% ! »

Mais ce qu’il y a de bien, c’est Président de Festival… Il peut rarement y avoir de Bad Buzz. Si on vous choppe dimanche, en scooter, un casque sur la tête, c’est pas bien grave ! Vous serez pas en une de Closer !

Et j'ai vu que votre premier ministre c'est Franz-Olivier Giesbert. Enfin, au Festival de Nice, on appelle ça un Directeur artistique. C'est marrant parce que je vois pas trop Edouard Philippe en « directeur artistique ». Ou alors, ce qu’il a fait comme travail depuis 6 mois sur les champs Elysées c’est de l’abstrait !

En tout cas, nous sommes fiers de compter parmi nous, un président. On vous souhaite bonne chance et si vous briguez un 2ème mandat, si jamais vous faites un stop chez Jean Jacques Bourdin, en cas de question piège, le livre de la jungle c'est 288 pages.

Je dis ça, ça peut servir.

Bonne émission