Sonars en éveil sur les zones de forte intensité musicale pour une immersion éclectique, curieuse et cosmopolite au cœur des productions actuelles.

Eddy de Pretto lors des Victoires de la Musique 2018 © Getty / Marc Piasecki

22h00 - 23h00

DJANGO DJANGO - Further

BALOJI - Soleil De Volt

DURAND JONES & THE INDICATIONS - Groovy Babe

FLAVIEN BERGER & ETIENNE JAUMET - Arco Iris (Couleur3 Edit)

ISLAND - The Day I Die

MOHA LA SQUALE - Bienvenue à La Banane

GUTTA - Green Man III

KAVIAR SPECIAL - Run Away

EZRA FURMAN - Love You So Bad

AB-SOUL - Bloody Waters (feat. Anderson Paak & James Blake)

PLANETE - Faded Memory

COSMIC FIELDS (CH) - Melophonia

NICOLAS JAAR & SASHA SPIELBERG - Coolhand

THE VOIDZ - Leave It In My Dreams

WAVERING HANDS (CH) - No Codes

EDDY DE PRETTO - Quartier Des Lunes

23h - minuit

FEU ! CHATTERTON - Ginger

CASISDEAD - Pat Earrings

ED SCHRADERS'S MUSIC BEAT - Seagull

SHUTTLE (CH) - Cruising

NAKHANE - Fog

ART FEYNMAN - Love You Even More

C.A.R. - Random Words

BOOTS - Delete Delete feat. Run the Jewels, Cristin Milioti

PALE BLUE - You Stopped Dying

TEEN - Tokyo

BROCKHAMPTON - Boogie

KALI UCHIS - After The Storm

PANDA LUX (CH) - Bar Franca